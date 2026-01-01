Taxibus Saint-Georges permet désormais la réservation en ligne

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 24 février, la modernisation de son service de Taxibus. En effet, le service offre maintenant à ses abonnés une nouvelle plateforme de réservation en ligne permettant de planifier, payer et suivre leurs déplacements en temps réel.

Cette mise à jour technologique vise à améliorer l’expérience des usagers d’un service qui a effectué près de 100 000 déplacements en 2025.

« J'ai la chance d'annoncer ça pour la première conférence de presse à titre de président du comité Taxibus. Je pense vraiment que cette application là permet d'être au goût du jour. Pour qu'un service de transport en commun et collectif, soit efficace, il faut le rendre efficace. Cette plateforme permettra d'assurer une facilité d'utilisation tout en rendant les gens plus intéressés à prendre le Taxibus », a indiqué Olivier Duval, conseiller et président du comité Taxibus.

Grâce à cette nouvelle interface, les utilisateurs peuvent réserver ou annuler un trajet en ligne, puis payer par carte de crédit en alimentant un portefeuille virtuel. Il est également possible de suivre l’arrivée du véhicule en temps réel et d’obtenir une estimation du délai avant son arrivée à la borne choisie.

« J'étais la quand le Taxibus est né (...) et on ne savait pas trop à quoi ça ressemblerait cette affaire-là. Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit wow, ça marche, on a près de 100 000 déplacements qui ont été faits en 2025. Aujourd'hui on annonce quelque chose d'innovant et de nouveau et ça, ça me parle, car on veut être une ville innovante », a ajouté Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges.

Le service précise qu’aucun terminal de point de vente ne sera installé à bord des véhicules. Le paiement en argent comptant demeure toutefois accepté. La plateforme est accessible aux membres déjà inscrits, qui doivent compléter leur enregistrement en ligne. Les nouveaux usagers peuvent également s’y inscrire via le site Web du service.

La technologie utilisée est fournie par Fraxion inc. et est déjà en place dans d’autres services de taxibus au Québec, dont celui de la Ville de Sorel-Tracy.

Pour la population de Saint-Georges, cette modernisation pourrait faciliter l’organisation des déplacements, notamment pour les usagers réguliers qui dépendent de ce mode de transport collectif.

