Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En plus du suivi en temps réel

Taxibus Saint-Georges permet désormais la réservation en ligne

durée 16h15
24 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 24 février, la modernisation de son service de Taxibus. En effet, le service offre maintenant à ses abonnés une nouvelle plateforme de réservation en ligne permettant de planifier, payer et suivre leurs déplacements en temps réel.

Cette mise à jour technologique vise à améliorer l’expérience des usagers d’un service qui a effectué près de 100 000 déplacements en 2025.

« J'ai la chance d'annoncer ça pour la première conférence de presse à titre de président du comité Taxibus. Je pense vraiment que cette application là permet d'être au goût du jour. Pour qu'un service de transport en commun et collectif, soit efficace, il faut le rendre efficace. Cette plateforme permettra d'assurer une facilité d'utilisation tout en rendant les gens plus intéressés à prendre le Taxibus », a indiqué Olivier Duval, conseiller et président du comité Taxibus. 

Grâce à cette nouvelle interface, les utilisateurs peuvent réserver ou annuler un trajet en ligne, puis payer par carte de crédit en alimentant un portefeuille virtuel. Il est également possible de suivre l’arrivée du véhicule en temps réel et d’obtenir une estimation du délai avant son arrivée à la borne choisie.

« J'étais la quand le Taxibus est né (...) et on ne savait pas trop à quoi ça ressemblerait cette affaire-là. Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit wow, ça marche, on a près de 100 000 déplacements qui ont été faits en 2025. Aujourd'hui on annonce quelque chose d'innovant et de nouveau et ça, ça me parle, car on veut être une ville innovante », a ajouté Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges. 

Le service précise qu’aucun terminal de point de vente ne sera installé à bord des véhicules. Le paiement en argent comptant demeure toutefois accepté. La plateforme est accessible aux membres déjà inscrits, qui doivent compléter leur enregistrement en ligne. Les nouveaux usagers peuvent également s’y inscrire via le site Web du service.

La technologie utilisée est fournie par Fraxion inc. et est déjà en place dans d’autres services de taxibus au Québec, dont celui de la Ville de Sorel-Tracy.

Pour la population de Saint-Georges, cette modernisation pourrait faciliter l’organisation des déplacements, notamment pour les usagers réguliers qui dépendent de ce mode de transport collectif.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 14 M$ de permis de construction émis en janvier

Publié à 13h00

Plus de 14 M$ de permis de construction émis en janvier

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 61 permis de construction et de rénovation au cours du mois de janvier 2026, pour une valeur  de 14 494 867 $. Il s'agit d'une hausse de 11 M$ par rapport au mois correspondant en 2025. Ces travaux permettront l’ajout de 14 unités de logement. Cette augmentation s’explique principalement par ...

LIRE LA SUITE
Des travaux majeurs à venir pour l'ancien presbytère

Publié le 20 février 2026

Des travaux majeurs à venir pour l'ancien presbytère

Des travaux majeurs de rénovation devraient être entrepris au cours de l'année sur l'ancien presbytère de Saint-Victor. C'est ce qu'a confirmé le maire de la localité, Jonathan V. Bolduc, lors de la séance de conseil de la MRC Beauce-Centre, tenue ce mercredi 18 février. La Municipalité a acquis l'édifice de la paroisse en 2023, pour la somme ...

LIRE LA SUITE
Une enveloppe de 1,2 M$ octroyée pour sept projets innovants

Publié le 20 février 2026

Une enveloppe de 1,2 M$ octroyée pour sept projets innovants

La MRC de La Nouvelle-Beauce vient d'octroyer une somme totale de 1 268 366 $ en aide financière à sept projets innovants de son territoire. La décision a été rendue lors de la séance du conseil des maires, qui s'est tenue ce mardi 17 février. L'enveloppe provient du volet Projets Signature innovation du programme Fonds régions et ruralité ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge