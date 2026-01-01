Nous joindre
Ville de Saint-Georges

Plus de 14 M$ de permis de construction émis en janvier

24 février 2026
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 61 permis de construction et de rénovation au cours du mois de janvier 2026, pour une valeur  de 14 494 867 $.

Il s'agit d'une hausse de 11 M$ par rapport au mois correspondant en 2025. Ces travaux permettront l’ajout de 14 unités de logement.

Cette augmentation s’explique principalement par une hausse des investissements de l’ordre de 10,2 M$ dans le secteur commercial ainsi que par une augmentation des investissements de l’ordre de 1,6 M$ dans le domaine des bâtiments multifamiliaux.  

 

