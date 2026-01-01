Nous joindre
Ville de Saint-Georges

Manon Bougie élue au conseil d’administration de l’UMQ 

durée 11h00
27 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La mairesse de la Ville de Saint Georges, Manon Bougie, vient d'être élue représentante régionale, au conseil d'administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Son mandat de deux ans prendra effet le 1er avril prochain. Elle représentera le territoire administratif de la Chaudière-Appalaches.

Dans ces fonctions, elle jouera le rôle de porte-voix des municipalités du secteur et  fera valoir les enjeux régionaux, en plus de contribuer à l’avancement des grandes priorités du monde municipal à l’échelle nationale.  

«Je suis très heureuse de représenter la belle région de Chaudière-Appalaches au sein de  l’UMQ, une organisation incontournable pour le développement et le rayonnement de nos  municipalités», a déclaré Manon Bougie, par voie de communiqué de presse.

