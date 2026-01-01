Manon Bougie élue au conseil d’administration de l’UMQ 

La mairesse de la Ville de Saint Georges, Manon Bougie, vient d'être élue représentante régionale, au conseil d'administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Son mandat de deux ans prendra effet le 1er avril prochain. Elle représentera le territoire administratif de la Chaudière-Appalaches.

Dans ces fonctions, elle jouera le rôle de porte-voix des municipalités du secteur et fera valoir les enjeux régionaux, en plus de contribuer à l’avancement des grandes priorités du monde municipal à l’échelle nationale.

«Je suis très heureuse de représenter la belle région de Chaudière-Appalaches au sein de l’UMQ, une organisation incontournable pour le développement et le rayonnement de nos municipalités», a déclaré Manon Bougie, par voie de communiqué de presse.