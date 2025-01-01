Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En plein centre-ville

Beauceville installe une première sculpture de Paule Veilleux

durée 15h00
8 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Beauceville vient de procéder à l'installation d'une des quatre oeuvres monumentales qu'elle possède et réalisée par la sculptrice de renommée internationale, Paule Veilleux.

Intitulée La Famille, l'imposante effigie façonnée de pin fait une hauteur de 16 pieds. Elle prend place dans le parc du centre-ville, à l'intersection du boulevard Renault et du pont Fortin, au pied de la descente de la piste cyclable.

Rappelons que la Beaucevilloise, qui définit son approche artistique dans la catégorie «végétale», réalise des oeuvres monumentales, dans du bois de cèdre et de pin, pour y faire apparaître des visages, sans croquis, ni dessin avant l'exécution, le tout à l'aide d'une scie à chaîne.

Les sculptures avaient été achetées grâce aux fonds résiduels de la Corporation de l'Île ronde, lorsque celle-ci a été dissoute en 2018. Depuis l'acquisition, les pièces étaient demeuré entreposées.

Les responsables du Service des loisirs signalent qu'une petite cérémonie viendra bientôt souligner officiellement l'installation, et qu'une platebande sera aménagée dès l’été prochain pour mettre davantage le site en valeur et apporter une touche de verdure au centre-ville.

Deux autres éléments célébrant l’histoire de Beauceville s’ajouteront également au printemps 2026, l’un près du pont et l’autre au parc des Rapides-du-Diable, indique l'administration municipale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Victor reçoit 7,8 M$ pour ses infrastructures d'eau

Publié le 5 décembre 2025

Saint-Victor reçoit 7,8 M$ pour ses infrastructures d'eau

La Municipalité de Saint-Victor obtient une subvention de 7 770 060 $ pour le renouvellement de ses conduites d’eau et l’aménagement d’un nouveau puits municipal. C'est la ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui en conférence de ...

LIRE LA SUITE
Le talent joselois mis en valeur dans le calendrier municipal 2026

Publié le 5 décembre 2025

Le talent joselois mis en valeur dans le calendrier municipal 2026

C'est mercredi, dans le cadre d'un vernissage à la Bibliothèque du Vieux Couvent, que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a dévoilé les photos qui illustrent le calendrier municipal 2026. Les clichés ont été ont été sélectionnés, parmi les 200 reçus, dans le cadre du concours de la municipalité, auquel 22 personnes ont participé cette ...

LIRE LA SUITE
Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

Publié le 3 décembre 2025

Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

La bibliothèque municipale du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges pourra bonifier sa collection de livres et autres documents, grâce à un soutien financier de 132 000 $, provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge