Beauceville installe une première sculpture de Paule Veilleux

La Ville de Beauceville vient de procéder à l'installation d'une des quatre oeuvres monumentales qu'elle possède et réalisée par la sculptrice de renommée internationale, Paule Veilleux.

Intitulée La Famille, l'imposante effigie façonnée de pin fait une hauteur de 16 pieds. Elle prend place dans le parc du centre-ville, à l'intersection du boulevard Renault et du pont Fortin, au pied de la descente de la piste cyclable.

Rappelons que la Beaucevilloise, qui définit son approche artistique dans la catégorie «végétale», réalise des oeuvres monumentales, dans du bois de cèdre et de pin, pour y faire apparaître des visages, sans croquis, ni dessin avant l'exécution, le tout à l'aide d'une scie à chaîne.

Les sculptures avaient été achetées grâce aux fonds résiduels de la Corporation de l'Île ronde, lorsque celle-ci a été dissoute en 2018. Depuis l'acquisition, les pièces étaient demeuré entreposées.

Les responsables du Service des loisirs signalent qu'une petite cérémonie viendra bientôt souligner officiellement l'installation, et qu'une platebande sera aménagée dès l’été prochain pour mettre davantage le site en valeur et apporter une touche de verdure au centre-ville.

Deux autres éléments célébrant l’histoire de Beauceville s’ajouteront également au printemps 2026, l’un près du pont et l’autre au parc des Rapides-du-Diable, indique l'administration municipale.