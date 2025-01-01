Gel du compte de taxes à Saint-Joseph-de-Beauce

Le tout premier budget du nouveau maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon, est marqué par le gel du taux de la taxe foncière pour l'année 2026.

C'est du moins le document qui a été adopté en séance hier soir par les élus du conseil municipal.

À l'exception des terrains vagues desservis, toutes les autres taxes foncières demeurent au même taux que l'an dernier. Cette règle s'applique aussi pour les tarifications (ordures, aqueduc, égouts, etc.).

Ainsi, pour une résidence moyenne évaluée à 226 780 $, en secteur desservi, la facture totale s'élèvera à 3 121 $; en secteur non desservi, le compte annuel atteindra 2 497 $.

Les taux sont les mêmes qu'en 2025 pour les immeubles non résidentiels, industriels, locatifs, agricoles et forestiers.

Quatre facteurs expliquent cette «stabilité fiscale». D'abord, une hausse des revenus de taxes foncières, en raison des nouveaux immeubles qui ont été construits. En second lieu, des règlements d’emprunt ont été remboursés en totalité et ont contribué à la baisse de la dette. Troisièmement, les sommes reçues des programmes d’aide financière du gouvernement du Québec ont également augmenté. Enfin, les quotes-parts à verser à la MRC Beauce-Centre et à la Sûreté du Québec n’ont pas subi de hausse importante pour la prochaine année.

Pour l'année 2026, le budget joselois atteint 14 011 350 $, soit une hausse de 5,99% par rapport à l'an dernier. Les diverses taxes demeurent la principale source de revenus (9,1 M $), suivies par les services rendus (3,1 M$).

Au chapitre des dépenses, l'hygiène du milieu arrive en premier (3,6 M$). Les autres principaux postes sont le transport, ainsi que les loisirs et la culture (2,1 M$), l'administration générale (1,5 M$), la sécruité publique (1,4 M$), et les frais de financement (1,35 M$).

Signalons que la dette à long terme demandera des déboursés de 1 252 350 $ en 2026

Investissements

Saint-Joseph prévoit des investissements en immobilisations de 6 079 000 $ pour son prochain exercice financier.

Ainsi, des travaux de réfection des infrastructures sont planifiés sur une partie des avenues Saint-Louis et Béland et sur une partie de la rue Roy. Ce projet est conditionnel à l’obtention d’une subvention du gouvernement avec le programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

De même, des travaux de pavage seront réalisés sur une partie de la rue Huard, afin de terminer le pavage de ce secteur. Il en va de même dans le rang L’Assomption Nord, sur une distance d’environ 1000 mètres avant la courbe en « S », et ce, conditionnellement à l’obtention d’une subvention du gouvernement avec le programme d’aide à la voirie locale (PAVL). L'asphaltage devrait se faire également sur une partie de l’avenue du Palais, entre la route 173 Nord et l’avenue Valmont, encore là si la municipalité obtient une subvention du PAVL.

Pour le Service de sécurité incendie, un camion multifonctionnel, avec ses équipements, ainsi qu’un camion échelle usagé et remis à neuf ont été commandés pour livraison en 2026. De nouveaux outils de désincarcération alimentés par batterie seront acquis afin de remplacer les équipements hydrauliques. Ces outils, conformes aux normes en vigueur, permettront d’améliorer l’efficacité et la sécurité du travail des pompiers.

Au plateau sportif, l’aménagement de terrains de pickleball est projeté.

Enfin, des plans et devis seront préparés pour le projet de mise aux normes des installations de traitement des eaux usées.

«Notre budget planifié reflète une volonté claire: continuer d’améliorer nos infrastructures et les services publics offerts aux citoyennes et aux citoyens, a écrit le maire Vachon dans son mot de présentation. Nous maintenons un contrôle serré des finances publiques afin d’investir avec rigueur et responsabilité. Cette année, le niveau de taxation demeure stable — les taxes n’augmentent pas. Nous choisissons des projets qui préservent la qualité de vie aujourd’hui et pour les années à venir. Nous lancerons un projet majeur de développement résidentiel, industriel et commercial pour soutenir la croissance locale. Cette vision s’inscrit dans un horizon à long terme, visant les 40 prochaines années.»