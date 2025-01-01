Sainte-Marie: une hausse moyenne de taxes de 2,94 %

La Ville de Sainte-Marie a adopté, ce lundi 15 décembre, son budget municipal pour l’année 2026, un budget totalisant 35 M$ en revenus et 32,1 M$ en dépenses, accompagné d’un plan triennal d’immobilisations (PTI) de 15,2 M$ pour la prochaine année.

Pour les citoyens, cela se traduira par une augmentation moyenne du compte de taxes de 2,94 %, soit environ 99 $ de plus pour une résidence moyenne évaluée à 297 311 $.

Pour 2026, les revenus municipaux atteignent 35 021 227 $, en hausse d’un peu plus de 1 M$ par rapport à 2025. Cette progression provient surtout de l’augmentation des revenus de taxes et de tarification, liée à la mise à jour du rôle d’évaluation et à un ajustement du taux de taxe générale. Les dépenses, quant à elles, s’élèvent à 32 105 547 $, un montant légèrement inférieur à celui de 2025.

Cette baisse est toutefois trompeuse. Elle s’explique principalement par l’absence, en 2026, d’une dépense ponctuelle majeure liée à la vidange des bassins d’eaux usées, qui avait marqué l’exercice précédent. Une fois cet élément retiré, la Ville observe plutôt une hausse réelle des dépenses, notamment en sécurité publique, en transport et hygiène du milieu ainsi qu’en loisirs.

Taxes et tarifications: ce que ça change concrètement

Pour le secteur résidentiel, la Ville indique que le taux moyen d’augmentation du compte de taxes sera de 2,94 %, comparativement à 3,27 % en 2025. Le compte de taxes moyen passera ainsi à 3 462 $. Les tarifications pour les services municipaux demeurent inchangées, notamment pour l’aqueduc, les égouts, les ordures et la vidange des fosses septiques, ce qui limite l’impact global pour les ménages.

La municipalité précise toutefois que ces chiffres sont basés sur une maison moyenne et que les variations peuvent différer selon la valeur des propriétés.

Où va l’argent en 2026 ?



Du côté des dépenses, les secteurs qui absorbent les plus grandes parts du budget sont le transport et l’hygiène du milieu (plus de 10 M$), les loisirs (7 M$) et l’administration générale (5,4 M$). La sécurité publique connaît aussi une augmentation, notamment en raison de l’intégration des dépenses de fonctionnement liées à la nouvelle caserne de pompiers.

Ces choix reflètent la volonté de maintenir les services existants tout en absorbant les coûts liés aux nouvelles infrastructures déjà mises en place au cours des dernières années.

En parallèle du budget de fonctionnement, la Ville prévoit 15,17 M$ en immobilisations pour 2026. Les investissements les plus importants concernent le réseau routier, avec plus de 8,6 M$ consacrés aux chemins, rues et trottoirs, ainsi que les bâtiments municipaux et l’acquisition de véhicules, dont un camion-citerne et un camion autopompe pour le service incendie.

Parmi les projets annoncés figurent aussi l’aménagement d’une passerelle au-dessus de la rivière Chassé, la réfection du rang Saint-Étienne Nord et la mise aux normes de plusieurs bâtiments patrimoniaux et communautaires.

Ces investissements seront financés par un mélange de subventions gouvernementales, d’emprunts, de fonds de roulement et par la taxe spéciale dédiée aux activités d’investissement, en place depuis 2004.

La mairesse de Sainte-Marie, Luce Lacroix, affirme que le budget 2026 vise à maintenir un équilibre entre les besoins de développement et la capacité de payer des citoyens. La Ville insiste sur le fait que plusieurs projets ont été reportés afin de contenir les dépenses, sans compromettre les services essentiels.