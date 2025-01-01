Saint-Victor adopte un gel global du compte de taxes

Lors de l'assemblée du conseil des élus du 8 décembre, la Municipalité de Saint-Victor a adopté un budget de 6 247 717 $ pour l’année 2026, qui fait en sorte que, dans la moyenne, le compte de taxes subit un gel.

Tout d’abord, plusieurs ajustements ont été apportés dans la taxation, soit une majoration du fonds de roulement (+0,00649$ du 100$) et une baisse de la taxe foncière générale (-0,01128$ du 100$ d’évaluation).

Le principal changement en 2026 concerne la tarification des services de la MRC et de la Sûreté du Québec — «dans un but d’équité et comme cela se fait dans d’autres municipalités», a signalé le maire, Jonathan Bolduc, par voie de communiqué de presse — des paliers sont introduits, pour que des frais minimaux soient facturés, quelle que soit la valeur de la propriété.

De même, la taxe combinée de matières résiduelles baissera de 335$ à 321,25$, alors que le fonds de réserve pour le réseau d’eau public (mètre linéaire) sera majoré de 1 $ à 9,75 $. Le gel a été décrété pour l’assainissement et les égouts, ainsi que le service d’aqueduc résidentiel, alors que les industries, commerces et institutions seront pour la première fois facturés selon leur consommation réelle rapportée au compteur d’eau. La taxe de fosse septique, en vigueur dans toute la MRC Beauce-Centre, est en baisse, passant de 165,54$ à 162,88$.

Bref, pour une résidence moyenne évaluée à 191 595 $, le compte de taxes 2026 augmentera de 13,73 $ (+ 0,44%), en secteur desservi, et baissera de 19,41 $ (- 0,77%) en zone non desservie.

Fonds de renouvellement de la machinerie

Dans un but de pérennité et de planification budgétaire, le conseil a créé un fonds dédié à défrayer une partie des coûts d’acquisition d’équipements, (camions, grattes, chasse-neige, autres) à partir des nouveaux revenus enciassés par la Municipalité. Pour 2026, le versement atteint 50 000 $. «On a de nouvelles constructions ces années-ci sur des rues existantes, n’entraînant pas de nouvelles dépenses, on s’est dit qu’il serait sage de mettre ces sommes de côté et de pouvoir les utiliser lorsqu’il sera temps de renouveler de la machinerie. À l’inverse de s’endetter, on peut aussi planifier ces acquisitions, coûteuses mais nécessaires», a justifié le premier magistrat.

Il rappelle que son administration s'était engagée à avoir plus d’équité entre les différents secteurs de Saint-Victor, et il estime que ce budget est déjà un premier pas en ce sens, notamment avec la tarification MRC et SQ. «Déjà, les efforts de réduction de déchets commencent à paraître positivement dans ce qui nous est facturé, et on continuera d’aller en ce sens. Des lignes montent et d’autres baissent, ce qui fait qu’au total, on a été capables de geler l’ensemble du compte de taxes», a conclu Jonathan Bolduc.