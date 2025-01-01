Ouverture du Pavillon MCG au plateau sportif

La Ville de Saint-Joseph de-Beauce vient de procéder à l’ouverture du Pavillon MCG sur le site du plateau sportif, à l’emplacement de l’ancien aréna municipal.

Ce nouveau bâtiment offrira aux citoyens un vestiaire, une salle de bain et des espaces pour ranger les équipements sportifs.

Ce projet a été réalisé grâce à une alliance de marque avec l’entreprise joseloise Maisons MCG. «C’est une vraie fierté pour nous d’offrir ce qu’on sait faire le mieux, surtout quand c’est pour notre municipalité, a souligné le président de l'entreprise, Patrice Vachon. On est bien heureux de voir le Pavillon MCG prendre vie et nous avons aussi vu la fierté de nos employés qui ont contribué à la construction du pavillon.»

Le maire Gaston Vachon se réjouit de cette alliance. «C’est un bel exemple d’implication locale pour améliorer nos services aux citoyens.» Il invite d’ailleurs d’autres entreprises à s’associer à ses projets pour continuer à développer le plateau sportif, qui accueillera bientôt de nouveaux aménagements, comme des terrains de pickleball.