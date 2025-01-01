Commerces de proximité: un appel à projets dans les Etchemins

La MRC des Etchemins invite les entreprises et organismes de son territoire à déposer un projet, dans le cadre du 3e appel du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ce programme permet d'améliorer l'accès à des services pour les citoyens des municipalités de moins de 20 000 habitants.

L’aide financière peut atteindre un maximum de 150 000 $ par commerce retenu, avec un taux de subvention de 60 % pour les entreprises à but lucratif et 75 % pour les entreprises d’économie sociale.

Les projets doivent viser la mise en place, le maintien ou la bonification de l’offre d’un commerce de proximité, permettant d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs suivants, pour les besoins du quotidien de la population locale:

• L’accès géographique à des aliments;

• L’approvisionnement en matériaux de construction, en biens de consommation courante ou en carburant.

Les promoteurs ont jusqu’au 16 février 2026 pour soumettre une demande. Pour obtenir plus d’information sur les projets admissibles, les conditions ainsi que les modalités, les promoteurs sont invités à contacter le Service de développement économique de la MRC des Etchemins.