Hausse de la richesse foncière

Budget 2026 de Saint-Prosper: une augmentation de 4%

durée 08h00
18 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les élus de la Municipalité de Saint-Prosper ont adopté, lundi soir, un budget pour l'année 2026 de 6 591 025 $, ce qui représente une augmentation de 4,08 % comparativement à l’an dernier.

Le taux de la taxe foncière augmente de 0,015 (un cent et demi) pour passer à 0,825 $ du 100$ d'évaluation. Les taxes de services, d’eau et d’égout augmentent aussi, de 20 $ chacune. L’ensemble des autres taxes sont maintenues au prix de 2025.

Si bien que cela se traduira, pour une maison moyenne évaluée à 250 000 $, à une facture de 3 043 $ (+ 2,6%), pour le secteur desservi, et à un compte de 2 618 $ (+ 1,5%), pour le secteur non desservi.

«Il faut savoir que la municipalité finance le projet de réfection de la 25 Avenue d’environ 14 millions. Ce qui explique la hausse de la taxe d’eau et égout, et une partie de la foncière. Il y a aussi les quotes-parts de la MRC des Etchemins qui ont augmenté de 6,43 %.», indique le maire Alain Maheux, dans un message courriel.

De même coup, la municipalité a adopté son plan triennal d'immobilisations. On prévoit dépenser 2,7 M$ en 2026, 3 M$ en 2027, et 1,8 M$ en 2028, ce dernier montant étant entièrement consacré à l'amélioration de la bibliothèque.

