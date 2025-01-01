Nous joindre
Adoption du budget 2026

Lac-Etchemin: hausse moyenne de 1,77% du compte de taxes

durée 11h00
17 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

C'est lundi que le conseil des élus de la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2026 et de son programme triennal d’immobilisations.

Le budget total s’élève à 8 534 890$  soit une hausse de 2,7 % comparativement à 2025.

Également, à partir de 2026, la municipalité utilisera maintenant le régime d’impôt foncier à taux variés pour la taxation avec les catégories suivantes: immeubles non résidentiels, immeubles industriels, immeubles de six (6) logements et plus, terrains vagues desservis (aqueduc et égout), immeubles agricoles, immeubles forestiers, et catégorie résiduelle,

Concernant la taxe d’affaires, celle-ci sera abolie à partir de 2026 pour faire maintenant place à la taxation basée sur les catégories immeubles non résidentiels ou industriels. Les commerces et industries en plus du  taux de base de la taxe foncière seront maintenant taxés à 0.24 $ / 100 $ de leur évaluation foncière au lieu de l’ancienne tarification qui était à 3.92 $ / 100 $ basée sur la valeur locative. 

Voici quelques faits saillants du budget:

— Rôle d’évaluation foncière imposable en hausse de 32 % passant à 710 312 100 $ (172 148 850  millions) ; La valeur de la maison moyenne passe de 222 190 $ à 287 177 $.

— Évaluation totale de 74 562 185 $, hausse de 24 % pour les bâtiments commerciaux et industriels.  Pour les résidences de tourismes, 25 519 700 $, une hausse de 36 %.

— Taux de la taxe foncière global est à 0.513 avant ajustement avec les taux variés comparativement à  0.655 en 2025, une baisse de 22 % du taux de taxe.

— Taux de taxe pour la Sûreté du Québec et service de la dette : 2025 était à 0.184, 2026 à 0.135 une diminution de  27 % du taux de taxe combiné.  

— Compensations pour services municipaux (aqueduc, égout et matières résiduelles): une  augmentation de 13,8 % (80 $) pour le secteur de l’ex-ville, une hausse de 5,7 % (28 $) pour le secteur  de la Station, de 6,4 % (18 $) pour les secteurs ruraux puis une baisse de 1,3 % (- 6$) pour le secteur du Mont-Orignal.  

Au regard du programme triennal d'immobilisations, les investissements prévues l'an prochain sont de l'ordre de 4 252 294 $. Les principaux seront:

— Remplacement de 17 appareils respiratoires de protection (190 000 $).

— Pavage et pose de bordures dans la rue Maheux (140 000 $). 

— Pavage et pose de bordures dans l’avenue McCluskey (190 000 $).

— Réfection de la rue Gagnon (2 000 000 $).

— Travaux d’aménagement Cœurs Villageois (200 000 $).

— Finalisation de l’aménagement de deux (2) terrains de tennis, pickleball, volleyball de plage et  basketball (600 000 $).  

«Notre priorité est claire: protéger la capacité de payer des contribuables tout en poursuivant  le développement de Lac-Etchemin, grâce à une hausse moyenne contenue sous l’inflation du compte de taxes, à l’entrée en vigueur du régime de taxation à taux variés lié au nouveau rôle d’évaluation et à des investissements majeurs dans nos infrastructures et nos services de proximité», a déclaré la mairesse, Joan Gagnon, à l'issue de l'adoption du budget 2026.

Précisons que le document synthèse du budget est en ligne sur le site Internet de la municipalité. De plus, un dépliant informatif sera inséré à même le bulletin municipal l’Info du Lac, édition de février prochain.

