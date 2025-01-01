Nous joindre
Plus de 100 000 $ pour soutenir trois bibliothèques dans Beauce-Nord

17 décembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une somme totale de 100 900 $ sera investie dans la circonscription de Beauce-Nord, pour soutenir trois bibliothèques municipales.

C'est le député, Luc Provençal, qui vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

L'enveloppe se répartit entre la Bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie-de-Beauce (55 800 $), la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville (26 700 $), et la Bibliothèque Édith-Poiré de Saint-Lambert-de-Lauzon (18 400 $). Les argents sont versés pour l'acquisition de ressources documentaires, à la suite du dernier appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.

«Je suis enchanté de cet important soutien accordé par notre gouvernement aux bibliothèques de Beauce-Nord retenues. À nouveau, la qualité des projets déposés a retenu l’attention du ministère», a signalé le député Provençal.



 

 

