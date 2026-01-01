Des travaux majeurs à venir pour l'ancien presbytère

Des travaux majeurs de rénovation devraient être entrepris au cours de l'année sur l'ancien presbytère de Saint-Victor.

C'est ce qu'a confirmé le maire de la localité, Jonathan V. Bolduc, lors de la séance de conseil de la MRC Beauce-Centre, tenue ce mercredi 18 février.

La Municipalité a acquis l'édifice de la paroisse en 2023, pour la somme nominale de 1$. Construit en 1910, le bâtiment est cité comme immeuble patrimonial.

Les travaux extérieurs consisteront à retaper l'imposante galerie en pourtour du presbytère, ainsi qu'à réparer le toit.

À cet effet, les maires de la MRC ont adopté mercredi une résolution d'aide financière de 212 500 $, qui provient du Programme d'ententes en patrimoine, consenti par le ministère des la Culture et des Communications du Québec.

Le maire Bolduc a indiqué que son administration allait injecter une somme équivalente dans le projet. Un séance extraordinaire du conseil est d'ailleurs convoquée à cet effet ce lundi 23 février.

Pour ce qui est de l'intérieur du presbytère, il présente un excellent carnet de santé, a signalé le premier magistrat.

Toutefois, la location de l'espace est tributaire à ce que des aménagements importants soient apportés, afin de respecter les normes actuelles du Code du bâtiment, et qui sont imposées parce que la vocation de l'immeuble a changé lors de la cession par la paroisse.

À l'heure actuelle, un bureau administratif pour la paroisse et un commerce de massothérapie, qui se trouvait là avant le transfert, sont les seuls occupants des lieux.

«Plusieurs firmes de professionnels ont manifesté de l'intérêt (à louer) mais il y a ces embûches (d'aménagement). On veut faire les bonnes choses, correctement, en fonction aussi des argents disponibles [...] Mais le but, c'est vraiment de préserver cet édifice», a déclaré Jonathan Bolduc.

Par ailleurs, d'autres montants ont été octroyés mercredi, en vertu du Programme d'ententes en patrimoine, soit 19 000 $ pour l'inventaire du patrimoine immobilier de la MRC, 15 000 $ pour un programme patrimonial à Beauceville, et 40 000 $ pour la rénovation de 25 fenêtres et du portail d'entrée de l'édifice du Sénateur-Bolduc, qui abrite le siège social de la MRC Beauce-Centre.

La séance en bref

— Le conseil des maires a adopté le cadre d'intervention du Fonds régions et ruralité pour les années 2026 et 2027. À cet effet, une somme annuelle de 600 000 $ est disponible. La première enveloppe sera rendue accessible lors de l'appel à projets prévue en avril prochain.

— La MRC Beauce-Centre a mandaté la Table de développement social-GRAP, comme fiduciaire de l'enveloppe locale du Programme d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il s'agit d'un montant de 320 968 $ pour la période 2024-2029.

— Le préfet Patrice Mathieu a confirmé que trois personnes ont été rencontrées pour combler le poste de directeur général de la MRC Beauce-Centre. Une décision devrait être rendue dans les prochaines semaines pour savoir qui remplacera Jacques Bussières, qui avait été remercié de ses services en septembre dernier. Depuis, c'est Marcelle Paradis qui assume l'intérim de la fonction.