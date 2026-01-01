Saint-Frédéric brillera de 175 lumières toute l'année

Voir la galerie de photos

C'est en janvier dernier qu'une cinquantaine de lanternes chinoises biodégradables se sont envolées dans le ciel de Saint-Frédéric, marquant symboliquement les premières lueurs d’une année de célébrations, afin de souligner les 175 ans de fondation de la petite localité.

Cette semaine, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, le grand manitou des fêtes, François Grenier-Gagné, a partagé les moments forts et phare de la programmation qui comptera des activités à chaque mois, d'ici la fin de 2026, sous le thème Briller de 175 lumières.

«Ça va être très vivant au cœur du village. On va beaucoup socialiser», a-t-il signalé, lui qui pourra compter sur le soutien d'Alysson Paré, technicienne en loisirs de la Municipalité, qui agit comme coordonnatrice des événements.

Plutôt que de créer de nouvelles activités, la plupart du temps, il explique avoir préféré se greffer à ce qui se fait déjà dans le village et les «enrichir» des couleurs des festivités.

Ainsi, une partie de sucre à la cabane de Paul Nadeau et une friperie au village sont prévus en mars alors qu'un super bingo se tiendra en avril.

Le mois de mai sera celui des rallyes, soit automobile et du livre, avec aussi le spectacle musical de fin d'année de l'école primaire.

La journée du 7 juin sera active, avec une visite Portes ouvertes chez Safari Condo, une expo agricole, le gala amateur de la FADOQ, ainsi qu'une messe country. La Fête nationale de la Saint-Jean sera marqué en grand le 23 juin.

De même, comme la date officielle de fondation de la paroisse est le 7 juillet 1851 (par le curé Frédéric Caron), une messe commémorative sera célébrée le 7 juillet prochain, suivie d'un rassemblement au Chalet des loisirs pour déguster le gâteau d'anniversaire qui aura été préparé pour l'occasion. Le 18 juillet, une activité surprise se tiendra au parc municipal.

Par ailleurs, François Grenier-Gagné a profité de l'entrevue pour annoncer en primeur la tenue de la toute première Classique beauceronne de BBQ, qui se déroulera durant la Festival de Saint-Frédéric, du 14 au 16 août. Il s'agira d'une compétition durant laquelle des équipes débarqueront avec leurs équipements de cuisson pour préparer des viandes qui seront soumises à un jury qui déterminera les meilleures d'entre elles. «C'est une grosse tendance, pas juste au Canada, mais en Amérique du Nord, ces compétitions de barbecues», a-t-il fait remarquer.

L'automne ne sera pas en reste non plus, notamment avec une fête gastronomique du terroir en septembre, à la Grange à Henri.

Enfin, Saint-Frédéric recevra une délégation française de la commune de Mareuil en Périgord, avec laquelle la municipalité est jumelée.

Le calendrier municipal 2026 contient une programmation sommaire des festivités mais pour une mise à jour plus exacte des activités, il suffit de consulter la page internet ainsi que Facebook de la municipalité.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec François Grenier-Gagné.