MRC de La Nouvelle-Beauce

Une enveloppe de 1,2 M$ octroyée pour sept projets innovants

20 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC de La Nouvelle-Beauce vient d'octroyer une somme totale de 1 268 366 $ en aide financière à sept projets innovants de son territoire.

La décision a été rendue lors de la séance du conseil des maires, qui s'est tenue ce mardi 17 février.

L'enveloppe provient du volet Projets Signature innovation du programme Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

Les projets retenus, qui seront dévoilés plus en détails dans les prochains mois par les municipalités et les organismes eux-mêmes, vont comme suit:

Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
Projet Mémoire seigneuriale — 353 958 $

Municipalité de Saint-Bernard
Projet Le Carrefour citoyen de Saint-Bernard — 257 593 $

Municipalité de Saint-Lambert-du-Lauzon
Aménagement d’une place publique — 227 245 $

Municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce
Projet Le Mont Cosmos à 360 degrés — 225 000 $

Municipalité de Saint-Isidore
Projet Le sentier du Temps — 139 744 $

Municipalité de Sainte-Marguerite
Projet de sentier Histoire d’escapade — 34 664 $

Municipalité de Saints-Anges
Projet Le Parcours des Anges – Art et mémoire au cœur du paysage — 30 162 $

Tous ces projets se sont qualifiés en raison de leur caractère innovant, de leur ancrage culturel et patrimonial fort, de la mobilisation citoyenne qu’ils suscitent ainsi que de leurs retombées durables sur le cadre de vie et le rayonnement du territoire, ont expliqué les administrateurs municipaux.

Appel à projets culturels

L'appel à projets culturels est lancé pour les artistes, organismes et municipalités du territoire de la MRC.

Les propositions doivent faire rayonner la culture dans le milieu, qu'elles visent la création artistique, la mise en valeur du patrimoine ou l’organisation d’une activité culturelle rassembleuse.

Les projets retenus peuvent recevoir une aide financière allant jusqu’à 3 000 $.

Pour tous les détails, consultez le fonds culturel de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

