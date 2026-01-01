Nous joindre
À compter du 19 janvier

Saint-Georges: les séances du conseil désormais en direct sur YouTube

15 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

À compter du 19 janvier, les séances du conseil de Ville de Saint-Georges seront diffusées en direct sur YouTube.

Déjà télédiffusées en direct sur les chaînes HD 555 et Épico 100 de nousTV, les séances du conseil de Ville de Saint-Georges, captées par le télédiffuseur, seront maintenant accessibles sur la chaîne YouTube de la Ville. En contrepartie, veuillez noter que les séances du conseil de la Ville ne seront plus diffusées sur le réseau de l’entreprise TELUS.

En plus de pouvoir les regarder sur nousTV, les citoyens pourront visionner les séances en direct à partir de leur ordinateur, leur tablette, leur cellulaire ou même sur leur télé intelligente en se rendant sur l’application vidéo.

Pour accéder directement à la chaîne YouTube de Ville de Saint-Georges, il suffit de taper VilledeSaint-Georges dans la barre de recherche. 

