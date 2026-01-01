La MRC Beauce-Centre fixe ses priorités pour les prochaines années

La MRC Beauce-Centre amorce un nouveau mandat sous le signe de la collaboration, de la rigueur et de l’engagement collectif.

Le préfet de la MRC, Patrice Mathieu, a profité de ce début de mandat pour réaffirmer les priorités qui guideront l’action du conseil des maires et de l’équipe administrative au cours des prochaines années. « C’est avec un grand honneur que j’entame ce mandat à titre de préfet de la MRC Beauce-Centre. Ce mandat repose sur des priorités claires, qui orienteront notre travail collectif au bénéfice de nos municipalités et de nos citoyens », a-t-il souligné.

Le conseil de la MRC Beauce-Centre concentrera ses efforts autour de cinq priorités :

- combler le poste de direction générale de la MRC afin d’assurer une gestion stable et cohérente ;

- trouver un terrain d’entente dans un litige administratif, dans le respect des citoyens et des finances publiques ;

- sécuriser le passage des cyclistes sur la véloroute de la Chaudière à la hauteur du pont de la rivière Calway ;

- évaluer l’ouverture d’un nouvel écocentre en fonction des besoins du milieu ;

- arrimer l’économie circulaire au développement économique, pour une croissance durable du territoire.

Une implication active des maires au sein des comités

La réalisation de ces priorités repose notamment sur l’implication directe des maires au sein des différents comités de la MRC. Qu’il s’agisse de développement économique, d’aménagement du territoire, de gestion des matières résiduelles, de sécurité ou de mobilité, les élus municipaux participent activement aux travaux, afin que les décisions prises tiennent compte des réalités vécues dans chaque municipalité.

« Je suis fier de pouvoir compter sur un conseil des maires mobilisé et sur le dynamisme de l’équipe administrative de la MRC », a ajouté le préfet.

Animés par la fierté d’appartenir à une région forte et entreprenante, les élus de la MRC Beauce-Centre poursuivent le travail collectif nécessaire pour faire évoluer le territoire et ses milieux de vie, au cœur de la Beauce.