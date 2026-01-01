Saint-Prosper choisit Nashville en Beauce plutôt que les Jeux du Québec

À la suite d’une «analyse approfondie», le conseil municipal de Saint-Prosper a pris la décision de maintenir la tenue du Festival Nashville en Beauce, plutôt que d’accueillir la division baseball des Jeux du Québec à l'été 2027.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui l'administration de la localité, par voie de communiqué de presse.

Alors que la Municipalité avait manifesté un intérêt réel à recevoir cette discipline sportive pour les jeux, elle vient de rétropédaler, après avoir évalué les avantages et les inconvénients des deux options. Il faut dire que les deux événements se trouvaient en conflit direct, quant aux dates et aux sites utilisés, soit le Centre récréatif Desjardins et la Polyvalente des Abénakis.

Saint-Prosper a conclu que le festival local représente des retombées économiques et sociales «certaines, récurrentes et durables» pour la municipalité, alors que les Jeux du Québec est un «événement ponctuel» sans bénéfices à long terme.

De plus, pour les organisateurs, le Festival Nashville en Beauce ne peut être déplacé sans conséquences, puisque le calendrier des festivals régionaux est établi de façon coordonnée. Un changement de dates entraînerait des conflits avec d’autres événements et risquerait de nuire à l’achalandage et à l’équilibre régional.

«Année après année, cet événement contribue à la vitalité du milieu, soutient les commerces locaux, mobilise un grand nombre de bénévoles et renforce le sentiment d’appartenance des citoyens [...] Les membres du conseil municipal devaient faire un choix responsable, aligné avec la réalité de notre milieu et avec une vision de développement local durable. Le Festival Nashville en Beauce est un événement structurant pour Saint-Prosper, et il était important pour nous de le préserver», a indiqué le maire, Alain Maheux.