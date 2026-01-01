Un référendum envisagé à Saint-Martin sur le projet de terrain de tennis

Au lendemain de la journée de signatures tenue à Saint-Martin, le projet de terrain de tennis et de pickleball franchit une nouvelle étape. En effet, un seuil suffisant a été atteint pour forcer la tenue éventuelle d’un scrutin référendaire, une procédure relativement rare à l’échelle municipale en Beauce.

Pour rappel, les citoyens ne se prononçaient pas sur le principe même du terrain, mais bien sur le règlement d’emprunt de 425 000 $ nécessaire à sa réalisation. Selon les données officielles, 1 971 personnes étaient habiles à voter sur le règlement numéro 119-2026. Pour qu’un scrutin référendaire soit déclenché, 208 signatures étaient requises. Au total, 384 demandes ont été reçues, soit près de 20 % de participation.

La directrice générale de la Municipalité de Saint-Martin, Mireille Busque, confirme que cette mobilisation entraîne automatiquement une décision à prendre de la part des élus. « La suite des procédures, c’est que dans les prochains jours, l’équipe du conseil va se réunir pour décider si on continue le projet en allant avec un référendum ou si on le met de côté. C’est vraiment l’équipe du conseil qui doit prendre cette décision dans les prochains jours », explique-t-elle.

La directrice générale souligne que la municipalité n’avait pas d’attente précise quant à l’issue de la journée de signatures. « On n’avait pas vraiment d’attente sur le scrutin d’hier. C’est la démocratie, les gens se sont exprimés », résume-t-elle.

Pour rappel, le projet est inscrit au plan triennal d’immobilisations 2026-2028, adopté plus tôt cette semaine, et vise l’aménagement d’un terrain de tennis et de pickleball dont le coût est aujourd’hui évalué à 425 000 $, en hausse par rapport aux estimations faites en 2021. Une subvention de 125 000 $, qui arrive à échéance cette année, est également en jeu.

La décision finale revient maintenant au conseil municipal: aller de l’avant avec un référendum formel ou suspendre le projet. D’ici là, le dossier continue de susciter un vif intérêt au sein de la communauté, illustrant une mobilisation citoyenne peu fréquente pour un règlement d’emprunt dans les municipalités de la région.