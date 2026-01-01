Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Après le vote de ce mercredi 21 janvier

Un référendum envisagé à Saint-Martin sur le projet de terrain de tennis

durée 14h00
22 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Au lendemain de la journée de signatures tenue à Saint-Martin, le projet de terrain de tennis et de pickleball franchit une nouvelle étape. En effet, un seuil suffisant a été atteint pour forcer la tenue éventuelle d’un scrutin référendaire, une procédure relativement rare à l’échelle municipale en Beauce.

Pour rappel, les citoyens ne se prononçaient pas sur le principe même du terrain, mais bien sur le règlement d’emprunt de 425 000 $ nécessaire à sa réalisation. Selon les données officielles, 1 971 personnes étaient habiles à voter sur le règlement numéro 119-2026. Pour qu’un scrutin référendaire soit déclenché, 208 signatures étaient requises. Au total, 384 demandes ont été reçues, soit près de 20 % de participation.

La directrice générale de la Municipalité de Saint-Martin, Mireille Busque, confirme que cette mobilisation entraîne automatiquement une décision à prendre de la part des élus. « La suite des procédures, c’est que dans les prochains jours, l’équipe du conseil va se réunir pour décider si on continue le projet en allant avec un référendum ou si on le met de côté. C’est vraiment l’équipe du conseil qui doit prendre cette décision dans les prochains jours », explique-t-elle.

La directrice générale souligne que la municipalité n’avait pas d’attente précise quant à l’issue de la journée de signatures. « On n’avait pas vraiment d’attente sur le scrutin d’hier. C’est la démocratie, les gens se sont exprimés », résume-t-elle.

Pour rappel, le projet est inscrit au plan triennal d’immobilisations 2026-2028, adopté plus tôt cette semaine, et vise l’aménagement d’un terrain de tennis et de pickleball dont le coût est aujourd’hui évalué à 425 000 $, en hausse par rapport aux estimations faites en 2021. Une subvention de 125 000 $, qui arrive à échéance cette année, est également en jeu.

La décision finale revient maintenant au conseil municipal: aller de l’avant avec un référendum formel ou suspendre le projet. D’ici là, le dossier continue de susciter un vif intérêt au sein de la communauté, illustrant une mobilisation citoyenne peu fréquente pour un règlement d’emprunt dans les municipalités de la région.

À lire également

Terrain de tennis à Saint-Martin: un mouvement s'organise contre le projet

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité dans les Etchemins

Publié à 8h00

Plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité dans les Etchemins

Lors d’une rencontre d’information réunissant près de 75 personnes au Manoir Lac-Etchemin, le 8 janvier, la MRC des Etchemins a lancé un appel à projets totalisant plus de 240 000 $ pour soutenir la vitalité de son territoire. Il s’agit d’une occasion pour réaliser des projets mobilisateurs afin de concrétiser des initiatives en faveur du ...

LIRE LA SUITE
Terrain de tennis à Saint-Martin: un mouvement s'organise contre le projet

Publié hier à 12h10

Terrain de tennis à Saint-Martin: un mouvement s'organise contre le projet

Des citoyens de Saint-Martin se mobilisent pour empêcher la Municipalité d'aller de l'avant avec la construction d'un terrain de tennis et pickleball dans la localité. Ce projet est inscrit au plan triennal d’immobilisations 2026-2028, qui a été adopté en séance de conseil lundi soir, tout de suite après l'adoption du budget municipal ...

LIRE LA SUITE
Bilan 2025: Saint-Georges a émis 154 M$ en permis de construction

Publié hier à 10h00

Bilan 2025: Saint-Georges a émis 154 M$ en permis de construction

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 1560  permis de construction et de rénovation au cours de l’année 2025, pour une valeur globale de  154 920 104 $. C'est le bilan qui vient d'être rendu public par voie de communiqué de presse. Ces divers projets permettront à terme l’ajout de 352 unités de logement sur le territoire de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge