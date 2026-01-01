Nous joindre
Saint-Benjamin adopte un budget de 2.6 M$ pour 2026

25 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Au cours de la dernière semaine, la municipalité de Saint-Benjamin a adopté un budget de 2 620 317 $ pour l’année 2026.

Les élus et l’administration municipale ont élaboré un budget qui limite certaines dépenses, mais qui  ne  reporte  pas  les  investissements considérés prioritaires. Cela engendre une diminution moyenne du compte de taxes de 5,83% pour le secteur Cumberland et pour le secteur Rural. Pour le secteur Morisset-Station, il y a également une diminution moyenne de 2,05%. En ce qui concerne le secteur Village, il y a une augmentation moyenne de 7,53%.

La variation importante entre le secteur Village et les autres secteurs s’explique par les coûts de la réfection du réseau d'égout qui sont payés à 75% par les résidents de ce secteur. La diminution dans les autres secteurs s’explique en partie par les nouvelles constructions permettant à la municipalité d’obtenir de nouveaux revenus.

« Avec quatre nouveaux conseillers et un nouveau maire, on se devait de proposer un budget sans des dépenses extravagantes. Dès l’année un de notre mandat, nous aurons à analyser plusieurs dossiers et à établir un plan d’action pour maintenir la revitalisation de notre municipalité. Le dossier de l’avenir de nos bâtiments (église, édifice municipal, OTJ, etc.) en est un prioritaire. Je tiens à souligner les apports constructifs de l’ensemble des conseillers et de la directrice générale lors de l’élaboration du budget. Cet état d’esprit est bénéfique pour l’ensemble de notre communauté », a souligné le maire Alex Veilleux. 

app-store-badge google-play-badge