Pour un investissement de 125 M$

Plus de 520 unités d’habitation à venir sur le territoire de Saint-Georges

durée 14h00
25 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les élus de Ville de Saint-Georges ont entériné, lundi, huit accords de principe qui permettront la réalisation d’autant de projets de développement domiciliaire dont les travaux nécessiteront un investissement global de 125 M$.

À terme, plus de 520 unités d’habitation s’ajouteront sur le territoire de Saint-Georges.

L’ensemble de ces projets permettra le prolongement de rues sur une longueur de 2,37 kilomètres. Les projets prévoient notamment la construction de maisons unifamiliales, jumelées, multifamiliales ainsi que des maisons en rangée, et ce, dans divers secteurs de la ville.

« Madame la Mairesse, j’ai une question… »

En plus de répondre aux questions des personnes présentes lors des assemblées du conseil, la mairesse de Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, répondra aux questions de citoyens qui lui seront acheminées depuis la section « Madame la Mairesse, j’ai une question… » sur le site internet de la Ville.

Les Georgiennes et Georgiens doivent faire parvenir leurs questions au plus tard à 10 h 30 le jour de la séance du conseil.

