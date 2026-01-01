Lac-Etchemin: 2025 a été une année record en permis de construction

Au 31 décembre 2025, la valeur totale des permis de construction émis sur le territoire de la municipalité de Lac-Etchemin atteint 31 224 273 $, établissant une nouvelle année record pour les investissements en construction et en rénovation. La dernière marque datait de 2021, alors que 26 966 950 $ de travaux avaient été autorisés.

Le secteur résidentiel se démarque particulièrement en 2025, avec une valeur record de 17 717 912 $ en construction de bâtiments résidentiels neufs. On y retrouve notamment 5 permis pour des immeubles à logements et 28 permis pour des résidences unifamiliales ou jumelées, ce qui témoigne du dynamisme de l’habitation sur le territoire.

La création de logements atteint aussi un sommet, avec 70 nouveaux logements en 2025, comparativement à 59 en 2021, précédente année record.

Les données compilées par le Service d’urbanisme montrent que tous les secteurs contribuent à cette performance, avec une présence notable des projets commerciaux et de la rénovation résidentielle. À eux seuls, les permis commerciaux et de rénovation résidentielle représentent 7 800 000 $ d’investissements, montant qui est inclus dans la valeur totale de 31 224 273 $.

« Ces résultats démontrent clairement l’attrait de Lac-Etchemin pour les familles et les investisseurs, mais surtout la confiance des gens envers notre milieu de vie. Comme conseil, notre défi est de soutenir cette croissance tout en préservant ce qui fait notre force : une communauté accueillante, dynamique et à échelle humaine », a souligné Joan Gagnon, mairesse de Lac-Etchemin.

Rappel des résultats 2024

En 2024, la municipalité avait déjà enregistré une valeur totale de construction de 19 288 163 $, tous secteurs confondus. Pour le seul secteur résidentiel, les investissements atteignaient 5 440 000 $, avec 14 permis émis pour la création de 18 logements.

La comparaison entre 2024 et 2025 illustre donc une progression marquée tant au niveau de la valeur des travaux que du nombre de nouveaux logements. Cette évolution soutenue confirme le rôle de Lac-Etchemin comme pôle résidentiel et économique important dans la région"

Un contexte porteur pour le développement

La municipalité voit dans ces résultats un signal positif pour le développement futur, autant pour l’offre résidentielle que pour les activités commerciales et industrielles. Les investissements recensés contribuent directement à la vitalité économique locale, au maintien et à la création d’emplois, ainsi qu’à l’enrichissement du parc immobilier. Des efforts supplémentaires seront déployés pour promouvoir le parc industriel afin d’attirer des entreprises dans le nouveau secteur.