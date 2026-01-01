Décès de l'ancien maire Nicolas Cliche

Nicolas Cliche, maire de la Ville de Saint Joseph-de-Beauce de 1980 à 1986, est décédé le 7 mars à l'âge de 75 ans.

C'est la Municipalité qui en a fait l'annonce publique par voie de communiqué de presse. En guise de reconnaissance, le drapeau à l'hôtel de ville a été mis en berne et le sera jusqu'au jour de ses funérailles.

Pendant ses mandats, Saint-Joseph a obtenu, en 1985, le classement de site historique des édifices de l’ensemble institutionnel au ministère des Affaires culturelles comprenant l’église, le presbytère, le couvent, le collège et l’orphelinat. Signalons que cet ensemble institutionnel classé est le plus important au Québec par sa taille et le grand nombre de fonctions qui y sont concentrées.

En plus de son implication municipale, M. Cliche, qui était le fils du juge Robert Cliche et de l’écrivaine Madeleine Ferron, a connu une brillante carrière d’avocat. Mentionnons également qu’il a contribué activement aux activités de la Fondation Robert-Cliche qui soutenait, entre autres la conservation des archives régionales.

«Au nom du conseil municipal, du personnel de la Ville, des Joseloises et Joselois, nous offrons à toute sa famille nos plus sincères condoléances et saluons tout le dévouement qu'il avait pour sa communauté», a souligné le maire actuel, Gaston Vachon.

Les détails des funérailles de M. Cliche seront communiqués ultérieurement.