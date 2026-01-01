Nous joindre
Hugo Berthiaume et Jonathan V. Bolduc

Deux maires de la Beauce au conseil d'administration de la FQM

durée 16h15
29 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les maires des municipalités de Saint-Elzéar et de Saint-Victor font partie du nouveau conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

En effet, Hugo Berthiaume, et Jonathan V. Bolduc, ont été élus comme administrateurs pour le territoire de Chaudière-Appalaches. La mairesse de Sainte-Sabine, Luce Bisson, et le maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau, sont les deux autres représentants pour ce district.

Signalons que Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, a été réélu à la présidence du regroupement pour un 3e mandat consécutif. Il sera appuyé par Michaël Pilote, premier vice-président (maire de Baie-Saint-Paul et préfet de la MRC de Charlevoix), et de Chantal Lamarche, deuxième vice-présidente (préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau).

Fondée en 1944, la Fédération québécoise des municipalités réunit plus de 1 050 membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois.

