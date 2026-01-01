Cinq activités à venir pour les fêtes du centenaire

Entamées en octobre dernier, les fêtes du centenaire de Notre-Dame-des-Pins se poursuivent. En effet, le Comité prépare d’autres activités pour souligner cet anniversaire historique.

Ainsi le samedi 21 février, en collaboration avec le comité des loisirs, se déroulera la journée familiale hivernale. Il y en aura pour tous les goûts autant pour les petits que pour les plus grands : jeux gonflables, tours de calèche, pelle mécanique, glissade en chambre à air, dégustation de tir d’érable sont au menu entre 11 h et 16 h.

De plus, cette même journée, de 9 h à 11 h, les frères Adam et Antony Auclair tiendront une clinique d’initiation au Flag football pour les adolescents (garçons et filles) de 10 à 15 ans. Cette activité se déroulera au gymnase de l’école. Les intéressé(e)s doivent s’inscrire auprès de Marie-Andrée Quirion (418 226-8387). Il en coûtera 10$ par personne et un nombre maximum de 30 inscriptions sera accepté.

Toujours le 21 février, se déroulera un tournoi de hockey bottines familial. Des équipes de quatre personnes s’affronteront pendant 20 minutes. Chaque équipe devra présenter sur le jeu une femme ou un enfant en tout temps. De plus, il n’y aura pas de gardien puisque des petits buts seront utilisés. Chaque équipe participante devra débourser 40 $ pour s’inscrire.

Le lendemain, 22 février, les Chevaliers de Colomb tiendront leur succulent déjeuner annuel. Cet événement permettra d’amasser des fonds pour le comité du Centenaire, mais également pour l’Éco-Pin et les œuvres des Chevaliers. Les billets sont disponibles auprès des Chevaliers ou des membres du comité. Coût: 12 $/adulte, 8 $/enfant 6 à 12 ans, gratuit pour les 5 ans et moins.

Enfin, le 14 mars prochain, les amateurs de poker pourront s’affronter lors d’un tournoi, qui se tiendra à la salle communautaire à compter de 13 h. L'inscription est fixée à 60 $. L'événement est sous la responsabilité de Johan Audet.

Pour de plus amples informations sur les activités, on peut communiquer avec Marie-Andrée Quirion (418 226-8387).