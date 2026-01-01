Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Notre-Dame-des-Pins

Cinq activités à venir pour les fêtes du centenaire

durée 08h00
2 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Entamées en octobre dernier, les fêtes du centenaire de Notre-Dame-des-Pins se poursuivent. En effet, le Comité prépare d’autres activités pour souligner cet anniversaire historique. 

Ainsi le samedi 21 février, en collaboration avec le comité des loisirs, se déroulera la journée familiale hivernale. Il y en aura pour tous les goûts autant pour les petits que pour les plus grands : jeux gonflables, tours de calèche, pelle mécanique, glissade en chambre à air, dégustation de tir d’érable sont au menu entre 11 h et 16 h. 

De plus, cette même journée, de 9 h à 11 h, les frères Adam et Antony Auclair tiendront une clinique d’initiation au Flag football pour les adolescents (garçons et filles) de 10 à 15 ans. Cette activité se déroulera au gymnase de l’école. Les intéressé(e)s doivent s’inscrire auprès de Marie-Andrée Quirion (418 226-8387). Il en coûtera 10$ par personne et un nombre maximum de 30 inscriptions sera accepté.

Toujours le 21 février, se déroulera un tournoi de hockey bottines familial. Des équipes de quatre personnes s’affronteront pendant 20 minutes. Chaque équipe devra présenter sur le jeu une femme ou un enfant en tout temps. De plus, il n’y aura pas de gardien puisque des petits buts seront utilisés. Chaque équipe participante devra débourser 40 $ pour s’inscrire. 

Le lendemain, 22 février, les Chevaliers de Colomb tiendront leur succulent déjeuner annuel. Cet événement permettra d’amasser des fonds pour le comité du Centenaire, mais également pour l’Éco-Pin et les œuvres des Chevaliers. Les billets sont disponibles auprès des Chevaliers ou des membres du comité. Coût: 12 $/adulte, 8 $/enfant 6 à 12 ans, gratuit pour les 5 ans et moins.

Enfin, le 14 mars prochain, les amateurs de poker pourront s’affronter lors d’un tournoi, qui se tiendra à la salle communautaire à compter de 13 h. L'inscription est fixée à 60 $.  L'événement est sous la responsabilité de Johan Audet.

Pour de plus amples informations sur les activités, on peut communiquer avec Marie-Andrée Quirion (418 226-8387).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux maires de la Beauce au conseil d'administration de la FQM

Publié le 29 janvier 2026

Deux maires de la Beauce au conseil d'administration de la FQM

Les maires des municipalités de Saint-Elzéar et de Saint-Victor font partie du nouveau conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). En effet, Hugo Berthiaume, et Jonathan V. Bolduc, ont été élus comme administrateurs pour le territoire de Chaudière-Appalaches. La mairesse de Sainte-Sabine, Luce Bisson, et le maire ...

LIRE LA SUITE
Lac-Etchemin: 2025 a été une année record en permis de construction

Publié le 26 janvier 2026

Lac-Etchemin: 2025 a été une année record en permis de construction

Au 31 décembre 2025, la valeur totale des permis de construction émis sur le territoire de la municipalité de Lac-Etchemin atteint 31 224 273 $, établissant une nouvelle année record pour les investissements en construction et en rénovation. La dernière marque datait de 2021, alors que 26 966 950 $ de travaux avaient été autorisés. Le secteur ...

LIRE LA SUITE
Plus de 520 unités d’habitation à venir sur le territoire de Saint-Georges

Publié le 25 janvier 2026

Plus de 520 unités d’habitation à venir sur le territoire de Saint-Georges

Les élus de Ville de Saint-Georges ont entériné, lundi, huit accords de principe qui permettront la réalisation d’autant de projets de développement domiciliaire dont les travaux nécessiteront un investissement global de 125 M$. À terme, plus de 520 unités d’habitation s’ajouteront sur le territoire de Saint-Georges. L’ensemble de ces projets ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge