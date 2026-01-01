Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec 44 nouvelles unités de logement

Près de 18,4 M$ en travaux autorisés en février à Saint-Georges

durée 12h00
17 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a délivré 68 permis de construction et de rénovation en février, pour une valeur totale de 18,3 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 44 unités de logement sur le territoire.

Depuis le début de l’année 2026, la valeur cumulative des travaux autorisés atteint près de 32,9 millions de dollars, soit une hausse d’environ 13 millions par rapport à la même période en 2025. Cette progression témoigne d’une activité soutenue dans le secteur de la construction à Saint-Georges.

Le secteur commercial enregistre la plus forte augmentation. Les investissements autorisés dans cette catégorie totalisent 18,9 millions de dollars depuis janvier, ce qui représente une hausse de 16,1 millions comparativement à l’an dernier.

Une croissance est également observée du côté des bâtiments multifamiliaux. Les travaux autorisés dans ce segment atteignent 8,6 millions de dollars pour les deux premiers mois de l’année, soit 4,1 millions de plus qu’en 2025.

Au total, les projets approuvés depuis janvier permettront la création de 58 unités de logement, soit deux de plus que durant la même période l’an dernier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Scott parmi les finalistes au concours Kraft Hockeyville

Publié le 15 mars 2026

Scott parmi les finalistes au concours Kraft Hockeyville

Pour le Québec, c'est la municipalité de Scott qui a été choisie comme l'une des 13 finalistes canadiennes au concours Kraft Hockeyville. L'annonce a été faite ce samedi 14 mars par le comité organisateur de l'événement, qui fête ses vingt ans d'existence. Ce faisant, le village est déjà assuré de recevoir au moins 50 000 $ pour son projet ...

LIRE LA SUITE
Fiscalité et main-d’œuvre au cœur d’une rencontre de l’UMQ à Saint-Georges

Publié le 13 mars 2026

Fiscalité et main-d’œuvre au cœur d’une rencontre de l’UMQ à Saint-Georges

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, était de passage à Saint-Georges ce vendredi 13 mars dans le cadre de la Tournée de la présidence 2026, une initiative visant à rencontrer les élus municipaux des différentes régions afin d’échanger sur leurs réalités et leurs priorités. Plus d’une vingtaine de ...

LIRE LA SUITE
Décès de l'ancien maire Nicolas Cliche

Publié le 13 mars 2026

Décès de l'ancien maire Nicolas Cliche

Nicolas Cliche, maire de la Ville de Saint Joseph-de-Beauce de 1980 à 1986, est décédé le 7 mars à l'âge de 75 ans. C'est la Municipalité qui en a fait l'annonce publique par voie de communiqué de presse. En guise de reconnaissance, le drapeau à l'hôtel de ville a été mis en berne et le sera jusqu'au jour de ses funérailles.  Pendant ses ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge