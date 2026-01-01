Près de 18,4 M$ en travaux autorisés en février à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a délivré 68 permis de construction et de rénovation en février, pour une valeur totale de 18,3 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 44 unités de logement sur le territoire.

Depuis le début de l’année 2026, la valeur cumulative des travaux autorisés atteint près de 32,9 millions de dollars, soit une hausse d’environ 13 millions par rapport à la même période en 2025. Cette progression témoigne d’une activité soutenue dans le secteur de la construction à Saint-Georges.

Le secteur commercial enregistre la plus forte augmentation. Les investissements autorisés dans cette catégorie totalisent 18,9 millions de dollars depuis janvier, ce qui représente une hausse de 16,1 millions comparativement à l’an dernier.

Une croissance est également observée du côté des bâtiments multifamiliaux. Les travaux autorisés dans ce segment atteignent 8,6 millions de dollars pour les deux premiers mois de l’année, soit 4,1 millions de plus qu’en 2025.

Au total, les projets approuvés depuis janvier permettront la création de 58 unités de logement, soit deux de plus que durant la même période l’an dernier.