Décès de l'ancien maire Liboire Lefebvre

La localité de Saint-Bernard a perdu son ancien maire, Liboire Lefebvre, qui a occupé la fonction de 1993 à 2013.

C'est la Municipalité qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse:

Monsieur Lefebvre a consacré 20 années de sa vie au service de sa communauté. Tout au long de son mandat, il s’est distingué par son engagement indéfectible, son leadership rassembleur et son profond attachement au développement et à la vitalité de Saint-Bernard.

Au cours de ces deux décennies, il a contribué de manière significative à l’évolution de la municipalité, laissant derrière lui un héritage durable qui continue de marquer le milieu pour les années à venir.

La Municipalité de Saint-Bernard perd aujourd’hui un homme de cœur, un gestionnaire dévoué et un grand bâtisseur. Son passage à la mairie a profondément façonné notre communauté et son souvenir demeurera vivant dans la mémoire collective.

Au nom du conseil municipal, de l’administration et de l’ensemble des citoyens, nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse, Normande Gagné, sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer.

Les drapeaux de la municipalité seront mis en berne en sa mémoire le jour de ses funérailles.