Transport collectif: Beauce-Sartigan dénonce les coupures gouvernementales

Par voie de communiqué de presse, la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan ont dénoncé aujourd'hui les coupures du gouvernement du Québec dans le budget du Programme d’aide au développement du transport collectif.

Cette décision obligera la Ville de Saint-Georges à éponger un manque à gagner de 25 000 $ annuellement pour le service Taxibus.

Pour sa part, dans une résolution, la MRC évoque que cette décision affectera directement le service de transport collectif, qui dessert majoritairement la population vulnérable de son territoire. Concrètement, pour la MRC, cette révision du financement du service se traduira par une perte de 145 000 $ en 2025, et de 160 000 $ annuellement en 2026 et en 2027.

Tant la Ville que la MRC Beauce-Sartigan souhaitent que le gouvernement révise les paramètres du programme et soutienne le développement des services de transport collectif en tenant compte des réalités locales et des besoins des communautés rurales.