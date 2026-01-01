Nous joindre
Ville de Beauceville

Réfection du rang Saint-Joseph: Québec dit non à la demande de subvention

durée 15h15
3 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La ministère des Transports et de la Mobilité durable a dit non à la demande de soutien financier de la Ville de Beauceville pour la réfection du rang Saint-Joseph.

Dans une lettre envoyée en janvier, le direction régionale du ministère indique qu'elle ne dispose pas des fonds dans son Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), pour donner suite à la requête, a révélé le maire Patrick Mathieu, à la séance du conseil municipal de lundi soir.

Les travaux, qui demanderaient des déboursés de 818 245 $ pour la phase 1, étaient déjà inscrits pour l'année 2026 dans le Plan triennal d'immobilisation, avec un avis «conditionnel à l'obtention d'une subvention.» 

«C’est un programme qui est sous-financé, a lancé l'élu, un peu beaucoup exaspéré On avait élaboré ce dossier sur la base qu’il s’agit d’une voie de contournement essentielle pour nous

En effet, lors des inondations, le rang sert de voie de contournement, entre la route 108, et le chemin du Raccourci. Le premier 300 mètres est asphalté mais en très piteux état. Le reste, sur une distance de près de 4 kilomètres, est en gravier. À un certain moment, le printemps dernier, le chemin avait été carrément fermé comme voie de contournement, tellement les assises de la route étaient devenues instables.

Le conseil municipal  a déjà accordé à la firme Englobe Corp un contrat 83 425 $ pour l’étude géotechnique du rang, comprenant la caractérisation des sols. L'entreprise est justement à l'oeuvre cette semaine pour mener à bien ces travaux. Nous continuerons nos études pour être prêt et espérer représenter [la demande] dans d’autres programmes [de financement]», a fait savoir le maire Mathieu.

C'est le 2e projet de voirie d'importance qui est mis sur la glace à Beauceville, au cours des dernier mois, pour les mêmes raisons. En effet, la demande d'aide financière, déposée cette fois auProgramme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), avait été refusée en juillet dernier, pour les travaux de réfection de 3,8 M$ de la route Fraser, ainsi que de la 7e avenue.

Lundi, les élus du conseil ont aussi accepté de payer, à regret, une facture de 27 654 $ au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MLCCFP) pour le transport de 12 000 tonnes de matériaux contaminés à l’amiante, retirés durant les travaux de réfection du rang de la Plée. À cela s'ajoute une somme supplémentaire de 4 323 $ à Englobe Corp, en lien avec ce transport.

Coupe du boisé

Le boisée qui se trouve entre l'édifice du futur Centre de services municipaux et communautaires (ancienne usine Duvaltex), et la montée pour se rendre à l'École Jésus-Marie, sera entièrement rasé pour faire place principalement à des espaces de stationnement.

Une résolution a été adoptée en ce sens lundi soir. Un contrat sera octroyé prochainement afin que la coupe puisse se faire «rapidement», a indiqué le maire Mathieu. Outre le stationnement, on prévoit ériger un petit bâtiment.

Du même coup, il a annoncé qu'une invitation sera lancée en mars à la population beaucevilloise de venir visiter l'usine dans son état actuel, afin de voir les lieux avant leur transformation. «Ce sera un beau moment d'échanges avec la communauté», a signalé le premier magistrat.

 

 

