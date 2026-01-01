La Municipalité de Frampton cède officiellement son église

L’église de Frampton entre dans une nouvelle ère. La municipalité a confirmé, ce samedi 30 janvier, la vente officielle de l’édifice à Émilie Ferland et Clifford Miller, qui deviennent ainsi les nouveaux propriétaires de ce bâtiment emblématique du patrimoine local.

La transaction, conclue entre la Fabrique Sainte-Famille de Beauce et la municipalité de Frampton, a permis de finaliser la revente aux deux acheteurs, ouvrant la voie à une nouvelle vocation pour l’église.

Le projet, dont on sait déjà qu'il s'agira d'un centre de divertissement, vise à préserver la valeur patrimoniale du lieu tout en favorisant son dynamisme culturel, communautaire et touristique.

Pour la municipalité, il s’agit d’une étape marquante. Elle souligne que cette acquisition permettra non seulement de conserver un symbole fort de la mémoire collective du village, mais aussi d’insuffler une nouvelle vie à un espace qui occupe une place centrale dans le cœur des citoyens.

« Ce projet représente une opportunité significative pour la vitalité de notre communauté », indique-t-on dans le communiqué. La municipalité a également tenu à remercier la Fabrique pour sa collaboration, de même que tous les acteurs impliqués dans cette transition.

Les prochaines étapes du projet porté par Émilie Ferland et Clifford Miller devraient être dévoilées dans les semaines à venir.