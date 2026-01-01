Nous joindre
Lié à la turbidité de l’eau

Avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Beauceville

durée 16h15
6 février 2026
Par Salle des nouvelles

Un avis d’ébullition de l’eau potable est présentement en vigueur à Beauceville, en raison de résultats de non-conformité liés à la turbidité de l’eau.

La mesure s’applique à toutes les propriétés situées en zone urbaine. Les citoyens sont invités à faire bouillir l’eau pendant au moins deux minutes avant toute consommation, que ce soit pour boire, préparer des aliments ou se brosser les dents.

La Ville précise que l’avis demeure valide jusqu’à nouvel ordre. La population est donc invitée à surveiller les communications officielles, notamment le site Internet et la page Facebook de la municipalité, afin d’être informée de la levée de l’avis.

