Saint-Georges revient à la charge avec son projet de stade multisports

Par voie de communiqué de presse, la Ville de Saint-Georges a fait savoir qu'elle déposera de nouveau une demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité.

La requête sera envoyée au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), administré par le ministère du Tourisme, loisirs et sports. Un soutien maximal de 20 M$ pourrait être accordé.

Le projet de stade de Saint-Georges est le même que celui qui avait été proposé en 2023. Il offrirait un bâtiment d'une superficie de plus de 9 500 m2 avec un terrain répondant aux exigences des compétitions provinciales. À cela, s'ajouterait une salle de repos, des salles de formation, des toilettes et des estrades de 300 places. À l'époque, le coût de construction était évalué à 39 M $. Dans le communiqué de presse, l'administration Bougie ne précise pas si la facture de réalisation est la même aujourd'hui.

Signalons qu'en juillet 2024, Saint-Georges avait essuyé un premier refus de financement pour ce stade.

Parmi les arguments avancés pour les besoins d'un stade dans la capitale beauceronne, on estime qu'au minimum, plus de 10 000 jeunes utiliseraient la surface de jeu annuellement; que cela réduirait les déplacements à l’extérieur de la région, le stade le plus près étant situé à Lévis; et que le tout valoriserait la pratique du soccer à l’année, un sport accessible en raison du faible coût pour y jouer.

Structures au Parc des Sept-Chutes

Au volet 2 de même programme de soutien financier, la Ville déposera un second projet, soit celui de la réfection des structures avec passerelles et marches au parc des Sept-Chutes. Cette enveloppe gouvernementale permet d’obtenir une aide financière jusqu’à un maximum de 500 000 $.

La réfection de ces structures dans le sentier des Gorges de la rivière Pozer une autre priorité de la Ville de Saint Georges, car elle avait été ont été fermées à l’été 2025 pour des raisons de sécurité.

Avec la collaboration de Germain Chartier.