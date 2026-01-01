Projet de stade multisports: le ministre Samuel Poulin est surpris

Le député de Beauce-Sud et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, a été prompt à réagir à la décision de la Ville de Saint-Georges de déposer une nouvelle demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité.

«J’ai pris acte du dépôt des projets de la ville de Saint-Georges dans le PAFIRSPA. Malgré mes conseils des dernières années, la Ville de Saint-Georges a déposé au gouvernement du Québec le même projet, au même coût. Une rencontre était d’ailleurs prévue avec eux le 16 février prochain», a-t-il indiqué dans une déclaration envoyée par courriel, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'administration georgienne.

Le projet de stade de Saint-Georges est le même que celui qui avait été proposé en 2023. Il offrirait un bâtiment d'une superficie de plus de 9 500 m2 avec un terrain répondant aux exigences des compétitions provinciales. À l'époque, le coût de construction était évalué à 39 M $.

«Il est essentiel de réviser les coûts de ce projet afin d’assurer sa réalisation et d’éviter que la facture soit assumée par les familles. J’y crois sincèrement, mais à un meilleur coût», ajoute le ministre Poulin.

Il rappelle qu'avec les investissements majeurs réalisés par le gouvernement Legault au cours des dernières années en matière d’infrastructures sportives à Saint-Georges (construction du complexe multisport, de la piste d’athlétisme et de six nouveaux plateaux sportifs) ainsi que l'obtention des Jeux du Québec en 2027, «nous sommes l’une des villes au Québec disposant du plus grand nombre d’infrastructures sportives pour ses citoyens.»

Il semble que les canaux de communication entre la nouvelle mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, et le député de Beauce-Sud, soient déjà court-circuités, alors que les deux parties s'étaient rencontrées, pas plus tard que la semaine dernière, pour échanger sur les priorités de la Ville.

Signalons qu'en juillet 2024, Saint-Georges avait essuyé un premier refus de financement pour ce stade.

«Il faut donc travailler ensemble afin d’avoir une chance réelle d'obtenir [le financement]», a conclu Samuel Poulin dans son message.

Réactions de la mairesse

Jointe par EnBeauce.com, la mairesse Manon Bougie, s'est dite surprise de la réaction de M. Poulin, d'autant plus qu'il avait été avisé du dépôt de la demande. «Il y a peut-être eu une mauvaise communication entre nous deux, mais je tiens à dire que c'est Saint-Georges qui choisi les priorités de ses projets,» a-t-elle fait savoir au téléphone.

Elle évalue aussi qu'il y a une certaine urgence à déposer la demande, compte tenu que l'enveloppe du programme est quand même mince par rapport à l'ensemble des requêtes qui sont acheminées de partout au Québec. «Au dernier appel, ça dépassait les 2 milliards», de rappeler la mairesse.

Pour l'instant, elle n'est pas en mesure de dire si le coût du projet sera de l'ordre de 39 M$, comme en 2023. «Ça devra être revu, c'est certain, en espérant que cela soit moindre. Mais notre demande ne sera pas acheminée avec tous les détails du projet, seulement sur une base budgétaire», a indiqué Manon Bougie, qui entend reparler prochainement du dossier avec le ministre Poulin.