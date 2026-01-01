Nous joindre
Séance du conseil municipal

Des travaux à venir à l'aéroport de Saint-Georges

durée 11h00
10 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des travaux de resurfaçage de la piste de l'aéroport de Saint-Georges devraient s'enclencher dans les prochains mois.

En effet, à la séance régulière du conseil tenue hier soir, la Ville de Saint-Georges a adopté un  règlement d'emprunt parapluie de 6,3 M$, dans lequel une enveloppe de 700 000 $ sera consacrée à la réfection des installations aéroportuaires.

L'échéancier de réalisation n'est pas encore fixé. mais l'administration georgienne devrait aller en appel d'offres dans les prochaines semaines pour recevoir des soumissions d'entrepreneurs.

Signalons que la majeure partie de l'emprunt parapluie couvrira des dépenses en immobilisations pour le prolongement de services municipaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que pour la réfection de pavage et de voirie, dans multiples secteurs de la municipalité.

La séance en bref

— Le contrat pour la construction des nouveaux bureaux au garage municipal a été octroyé à Constructions GBM de Beauceville. L'entrepreneur a présenté la plus basse des huit soumissions reçues, soit un montant de 220 000 $

— L'entretien ménager des bureaux du Centre culturel Mrie-Fitzback sera assuré par la compagnie Migui, qui effectuera le tout au montant de 34 272 $.

 — Saint-Georges a renouvelé l'entente avec Services Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande.

— Un terrain a été vendu dans le parc industriel du secteur Ouest à Érablière S.G. Faucher, pour la somme de 57 636 $. A contrario, la Ville a récupéré un terrain industriel rétrocédé par une entreprise, qui n'a pas rencontré le délai de construction de trois ans sur l'emplacement. On a repris l'espace au même prix que lors de l'achat, soit 28 880 $.

 

