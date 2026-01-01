L'appel d'offres est lancé pour immuniser la Maison Félix-Georges-Fortier

La phase 1 du projet récréotouristique du Quartier de la débâcle, dans le secteur Ouest de Beauceville, pourrait s'enclencher dans les prochains mois, suite à l'avis public d'appel d'offres lancé récemment.

En effet, la Ville de Beauceville demande des soumissions pour les travaux d’immunisation des fondations de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, une résidence victorienne, érigée sur l'avenue Lambert au début du siècle dernier, et qui est en zone inondable. Désigné immeuble patrimonial en 2023, l'édifice sera au coeur du projet d'aménagement du secteur, qui comprendra un centre d'interprétation numérique d'avant-garde, au coût de plus de 4 M$.

On indique dans l'avis du SEAO (Service électronique d'appel d'offres), publié le 19 janvier, que «les travaux consisteront principalement, mais sans s’y limiter, à soulever temporairement le bâtiment, remplacer les fondations existantes par de nouvelles, appliquer un système d’étanchéité sur les nouvelles fondations, ainsi que réaliser les travaux de plomberie sous dalle incluant leur raccord aux services municipaux.»

Par ailleurs, une trentaine de personnes intéressées à soumissionner se seraient présentées lors de la visite d'information du 2 février, pour examiner les lieux de la maison qui comporte trois étages, un sous-sol et une aire de bâtiment d’environ 160 m2. Signalons que selon les procédures, cette visite est obligatoire pour déposer une soumission. La date limite de réception des offres est le 26 février.

La Ville de Beauceville agit ici comme intermédiaire dans le dossier qui, dans les faits, est mené par la Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville (CQDB), présidée par Marie Champagne.

Plus de 300 000 $

En vertu de la Loi sur l'accès à l'information, EnBeauce.com a déposé, le mois dernier, une requête auprès de la Ville de Beauceville, pour connaître la totalité des sommes versées par la municipalité à la Corporation, et autres parties, pour ce projet de développement communautaire. Cette semaine, l'administration beaucevilloise a remis à notre média tous les documents demandés.

Rappelons qu'après la débâcle catastrophique du printemps 2019, toute l'aventure du projet a démarré au mois de mai 2020, alors que le maire de l'époque, François Veilleux, avait lancé un cri du coeur auprès des mécènes, philanthropes et gens d'affaires de la région afin de sauver de la démolition cette résidence, devenue un gîte opéré par Claire Beaulieu et Raynald Dickner sous le nom de Maison d'Élyse. Le premier magistrat avait réussi à convaincre le couple de ne pas se prévaloir des programmes de compensation financière, offerts par le gouvernement du Québec, pour la démolition d'habitations en zone inondable.

Un comité de travail avait alors été mis sur pied, qui était l'embryon de la la future Corporation. À l'automne 2020, l'idée de créer un grand parc communautaire et un centre d'interprétation de la rivière, dans ce secteur, tout juste en face de l'église Saint-François, avait été mise de l'avant.

Au printemps 2021, la CQDB a été officiellement constituée en OBNL (organisme è but non lucratif), «avec pour mission de développer, maintenir, et rendre accessible le quartier et ses infrastructures dans une perspective d'appropriation locale et d'attractivité touristique.»

Afin qu'elle puisse démarrer ses opérations, la Ville de Beauceville a versé une première aide financière de 50 000 $ à la Corporation, par voie de résolution adoptée le 26 juillet 2021. Six d'entre elles ont suivi au fil des ans, la dernière remontant au 18 août 2025. Au total, Beauceville a versé 250 508 $ en soutien à l'organisme.

Par ailleurs, puisque la Maison d'Élyse a cessé ses opérations comme gîte dès 2020, et pour préserver le bâtiment en état, la Ville a assumé depuis les coûts de maintien de l'édifice, qui ont été versés aux propriétaires et autres fournisseurs. Ces dépenses (électricité, chauffage, assurances, taxes, matériaux de quincaillerie, déneigement, etc.) atteignent jusqu'ici 51 192 $.

Donc, le grand total de la contribution de la Ville au projet est de 301 700 $ jusqu'à maintenant.

«Ceci n’inclut pas le temps de main-d’œuvre des ressources humaines affectées au projet (cols bleus, employés parc, gestion administrative, etc), ce temps n’ayant pas été cumulé distinctivement, ou étant non considérable», indique la greffière de la Ville, Me Sandra Bernard, dans le message courriel qui accompagnait les documents.

Pour ce qui est des subvention gouvernementales, l'organisme a obtenu 140 325 $ du Fonds régions et ruralité du Québec pour des études préparatoires (juin 2022), et 500 000 $ de Développement économique Canada, pour le développement de son contenu numérique multimédia qui sera installé dans le centre d'interprétation.

Projet complexe

Au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com pour faire le point sur l'avancement du dossier, la présidente de la Corporation. Marie Champagne, a expliqué que tout le projet était extrêmement complexe, et qu'il a fallu tout ce temps pour le faire cheminer.

Au premier chef, négocier avec tous les ministères impliqués: Environnement, Sécurité publique, Culture, Affaires municipales et tutti quanti.

«C'était une stratégie volontaire de rester dans les coulisses pour régler les nombreux problèmes et obstacles auxquels nous avons fait face depuis le début», a-t-elle avoué. «Je viens d'une école où il faut passer par dessus les embûches, avant de livrer la marchandise.»

Elle a confirmé que 90 % du financement, dont une large partie viendra de partenaires privés, est assuré pour l'aménagement du centre.

Pour les travaux d'immunisation de la maison Fortier, qui représentent d'immenses défis techniques, son organisme a fait préparer par un entrepreneur de renommée, une évaluation des coûts potentiels, afin d'être en mesure de comparer avec les soumissions qui seront déposées. «Si la facture est trop élevée par rapport à notre capacité financière, on va réévaluer», a laissé entendre Marie Champagne.

Elle a tenu à dire que les membres de son comité n'ont «jamais lâchés» depuis le début de la démarche et ont toujours «avancé avec confiance.» Mme Champagne croit sincèrement que si la phase 1 peut s'enclencher, «tout risque de bouger vite» pour le reste du projet.

Quant au maire de Beauceville, Patrick Mathieu, il a fait savoir au téléphone que son administration avait apportée toute l'aide financière possible, mais qu'il n'y aurait pas d'autre soutien de cette nature de la part de l'Hôtel de ville.

«Nous avons toujours eu une excellente collaboration avec la Corporation et nous allons continuer de travailler ensemble pour que ça finisse par se concrétiser. Et je sais que c'est un comité qui est très résilient», a conclu le premier magistrat.