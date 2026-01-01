Deux candidats en lice pour un poste au conseil à Saint-Martin

Un scrutin se tiendra le dimanche 31 mai à Saint-Martin afin d’élire un nouveau conseiller municipal au poste numéro 1, alors que deux candidats ont officiellement déposé leur candidature pour cette élection partielle.

Selon l’avis public publié par la présidente d’élection, Mireille Busque, les électeurs devront départager Pierre Pomerleau et Milisa Pépin lors du vote.

Le scrutin se déroulera le dimanche 31 mai, de 10 h à 20 h, à la grande salle municipale située au 131, 1re Avenue Est. Un vote par anticipation est également prévu le dimanche 24 mai, de midi à 20 h, au même endroit.

Cette élection partielle vise à combler un poste vacant au sein du conseil municipal.

Le dépouillement des votes aura lieu immédiatement après la fermeture des bureaux, à compter de 20 h, et pourra être suivi sur place par les citoyens qui le souhaitent.