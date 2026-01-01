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Acquis en septembre 2025

Sainte-Hénédine: la réflexion se poursuit sur l'avenir du presbytère

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8 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Même si bien des résidents préfèreraient qu'il soit préservé, rien n'a encore été décidé quant à l'avenir du presbytère de Sainte-Hénédine.

C'est du moins ce qu'a indiqué le maire de la Municipalité, Marc-Antoine Cyr, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, à l'issue d'une assemblée de consultation publique tenue le 29 avril dernier.

À cette occasion, l'élu a présenté à la soixantaine de personnes présentes un état des lieux du presbytère, qui a été acquis en septembre 2025 auprès de la fabrique, en même temps que le grand stationnement devant l'église, ainsi que le terrain du salon funéraire. La transaction s'est élevée à 395 000 $.

Après la prise de possession, l’assureur de la Municipalité a demandé d’enlever le système de chauffage au bois, de vider le sous-sol de l’entreposage et des débris, d’effectuer des visites régulières de l’immeuble, et d’y fermer l’eau en attendant son usage futur.

Pour l'instant l'édifice est vide, même si plusieurs demandes ont été acheminées pour le louer. Le conseil des élus a même adopté une résolution interdisant sa location «pour le moment.»

Lors de la consultation, le maire Cyr a partagé les données concernant la résidence paroissiale.

Ainsi, pour le seul entretien de base (chauffage, électricité, etc.), il en coûte 22 000 $ annuellement.

Construit dans les années 40, le presbytère a besoin de travaux de réfection majeurs, estimés à 535 000 $. À lui seul, le replacement des portes et fenêtres demanderait des déboursés de 120 000 $.

L'administration hénédinoise a même calculé que la taxe foncière augmenterait de 4,4% (72,78 $), si l'on entreprenait la réfection.

Si sa municipalité doit orienter l'usage des emplacements acquis de la fabrique, en maintenant la reconnaissance de la valeur des lieux et des bâtiments présents à titre de site patrimonial, notamment pour des motifs architectural, historique, emblématique, ethnologique et paysager, Marc-Antoine Cyr sait très bien que toute cela doit tenir compte de la capacité de payer des contribuables. «On regarde ce qui se fait ailleurs, mais on ne s'est pas fixé un calendrier de réalisation. On va se donner le temps de bien réfléchir», a fait savoir le premier magistrat.

Pour l'instant, le conseil de Sainte-Hénédine concentre ses efforts pour apporter des modifications au plan d'urbanisme qui permettront la création sur carte des délimitations du site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine.

On procédera ensuite à la reclassification du terrain face au presbytère, pour permettre le retour dans le village de La Maison La Récolte, une ressource intermédiaire pour les adultes ayant un problème de santé mentale, incendiée en juin dernier. Il s'agit d'un investissement de 4,5 M $.

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