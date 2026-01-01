Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Située sur la route Saint-Martin

Les pompiers de Sainte-Marie intègrent leur nouvelle caserne

durée 11h00
7 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie-de-Beauce a officiellement intégré sa nouvelle caserne de pompiers, située sur la route Saint-Martin, entre le boulevard Lamontagne et la rue Étienne-Raymond.

Relocalisée à l’extérieur de la zone inondable, le bâtiment compte des installations modernes et mieux adaptées aux besoins des interventions d’urgence, tout en offrant des espaces fonctionnels et sécuritaires pour les équipes de pompiers.

Le projet a nécessité des investissements de près de 13 M $, dont une large partie (8 M$) a été financée par des subventions du gouvernement du Québec. 

La nouvelle caserne est également située dans un secteur particulièrement fréquenté, à proximité d’écoles, du bureau administratif du CISSS Chaudière-Appalaches, du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, de garderies et de résidences.

À ce sujet, la Ville de Sainte-Marie demande à ses citoyens et aux usagers circulant à proximité de la caserne de faire preuve de vigilance. En effet, en situation d’urgence, les pompiers doivent accéder rapidement au bâtiment et les camions doivent quitter les lieux sans délai afin de répondre efficacement aux appels. La prudence est donc de mise pour assurer la sécurité des piétons, des automobilistes et des équipes d’intervention.

Signalons que pour permettre à la population de découvrir les lieux, une journée Portes ouvertes sera organisée prochainement. Les détails entourant cet événement seront annoncés en temps opportun.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Beauceville dégage un excédent de fonctionnement de plus d'un million $

Publié le 5 mai 2026

Beauceville dégage un excédent de fonctionnement de plus d'un million $

La Ville de Beauceville a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 1 055 014 $. C'est ce qui ressort du sommaire des résultats, qui a été présenté hier soir à la séance régulière du conseil municipal. Les revenus totaux encaissés ont été plus bas que ceux anticipés, pour atteindre 18,3 M$. ...

LIRE LA SUITE
La Municipalité de Saint-Benjamin met son église en vente

Publié le 5 mai 2026

La Municipalité de Saint-Benjamin met son église en vente

La municipalité de Saint-Benjamin a annoncé, le 4 mai, la mise en vente de son église par le biais d’un appel de projets, invitant les promoteurs intéressés à soumettre une proposition entre le 8 juin et le 25 octobre prochains. Cette démarche vise à trouver une nouvelle vocation au bâtiment tout en répondant aux attentes de la population. Les ...

LIRE LA SUITE
Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

Publié le 4 mai 2026

Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

C'est en présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, que s'est effectuée, le 2 mai, l'inauguration officielle du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin. Le nouveau garage se situe au 505B, rue Principale, à côté de l'abri à abrasifs. Doté d'une superficie totale d'environ 500 mètres carrés, l'édifice ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge