Les pompiers de Sainte-Marie intègrent leur nouvelle caserne

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie-de-Beauce a officiellement intégré sa nouvelle caserne de pompiers, située sur la route Saint-Martin, entre le boulevard Lamontagne et la rue Étienne-Raymond.

Relocalisée à l’extérieur de la zone inondable, le bâtiment compte des installations modernes et mieux adaptées aux besoins des interventions d’urgence, tout en offrant des espaces fonctionnels et sécuritaires pour les équipes de pompiers.

Le projet a nécessité des investissements de près de 13 M $, dont une large partie (8 M$) a été financée par des subventions du gouvernement du Québec.

La nouvelle caserne est également située dans un secteur particulièrement fréquenté, à proximité d’écoles, du bureau administratif du CISSS Chaudière-Appalaches, du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, de garderies et de résidences.

À ce sujet, la Ville de Sainte-Marie demande à ses citoyens et aux usagers circulant à proximité de la caserne de faire preuve de vigilance. En effet, en situation d’urgence, les pompiers doivent accéder rapidement au bâtiment et les camions doivent quitter les lieux sans délai afin de répondre efficacement aux appels. La prudence est donc de mise pour assurer la sécurité des piétons, des automobilistes et des équipes d’intervention.

Signalons que pour permettre à la population de découvrir les lieux, une journée Portes ouvertes sera organisée prochainement. Les détails entourant cet événement seront annoncés en temps opportun.