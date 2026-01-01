Gestion des déchets: les préfets veulent régler le litige cette année

Les préfets de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre veulent régler cette année le litige qui les oppose dans le dossier de la fin de leur entente intermunicipale sur la gestion des déchets, qui remonte à décembre 2022.

« On veut régler ça en 2026 », ont répondu en coeur Patrice Mathieu et Olivier Dumais, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Dans la poursuite judiciaire qu'elle a entreprise en 2022, la MRC de la Nouvelle-Beauce réclame 5 M$ à sa voisine, un montant qui correspond à ce que cette dernière aurait dû verser, afin de contribuer à la constitution du Fonds de gestion post-fermeture du Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) de Frampton. Cette somme comprend les frais d’exploitation du centre.

Dans sa mise en demeure, la MRC de La Nouvelle-Beauce considère la résiliation de l'entente comme étant illégale, et affirme avoir subi un préjudice financier, puisqu’elle soutient que la totalité des matières résiduelles en provenance du territoire de la MRC de Beauce-Centre aurait été acheminée au CRGD jusqu’à sa fermeture, si cette dernière ne s’était pas retirée, en date du 1er janvier 2023.

Comme la mésentente dure depuis quelques années déjà, les deux nouveaux préfets — ils sont en poste depuis novembre dernier — veulent essayer de trouver un terrain d'entente «le plus tôt possible» et «à court terme», soit d'ici la fin de l'année 2026, ce qui devrait être possible à leurs yeux, puisque «les deux parties se parlent.»