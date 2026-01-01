Glissement de terrain à Saint-Isidore: les études avancent

Près de dix mois après le glissement de terrain survenu sur le rang de la Grande-Ligne, à Saint-Isidore, la Municipalité a indiqué, ce mardi 5 mai, que plusieurs étapes techniques ont été franchies, mais qu’aucune date de réouverture complète de la route ne peut encore être avancée.

La Municipalité rappelle que le secteur situé entre les adresses civiques 100 et 103 demeure complètement fermé à la circulation en raison de l’affaissement de la chaussée.

Les autorités municipales précisent que les analyses techniques demandées par le ministère de la Sécurité publique sont actuellement en voie d’être complétées. Ces études doivent notamment permettre de déterminer la méthode de stabilisation qui sera utilisée avant la reconstruction de la route.

Les prochaines étapes du dossier incluent la finalisation des études, la préparation des plans et devis, puis le dépôt des demandes d’autorisation auprès des différents ministères concernés, dont le ministère de l’Environnement. Les travaux pourront ensuite débuter une fois les approbations obtenues.

L'avis souligne aussi que les délais s’expliquent par la complexité des démarches techniques et administratives associées à ce type d’intervention, particulièrement dans un contexte où le projet est subventionné par le ministère de la Sécurité publique.

La Municipalité mentionne également qu’une voie de contournement n’est pas envisagée. Selon les informations transmises, une telle option nécessiterait les mêmes études et procédures que la reconstruction permanente de la route.

Les citoyens sont aussi invités à respecter la zone de sécurité établie autour du site et à ne pas circuler sur les terrains privés avoisinants.

Pour rappel, le glissement de terrain était survenu le 14 juillet 2025 et avait forcé la fermeture complète de cette portion du rang de la Grande-Ligne. Les personnes souhaitant se rendre aux adresses situées du 103 au 175 rang de la Grande-Ligne et la route Mirande doivent emprunter la rue Sainte-Geneviève. Pour les adresses situées du 49 au 100 rang de la Grande-Ligne, l'accès se fait par le rang de la rivière.