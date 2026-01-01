Kraft Hockeyville: une aventure mobilisatrice pour Scott

«Nous sortons de cette aventure avec un sentiment de victoire collective. La mobilisation que nous avons créée et l’énergie positive générée sont déjà un succès pour notre municipalité et poseront les bases de nombreux projets futurs.»

C'est le bilan tiré par le maire de Scott, Frédéric Vallières, dans une conférence de presse tenue ce matin, à l'issue de la participation de sa municipalité au concours Kraft Hockeyville.

La petite localité représentait le Québec parmi les 13 villes canadiennes retenues. Samedi, les organisateurs ont annoncé qu'ils avaient arrêté leur choix des deux grands finalistes 2026, sur Taber, en Alberta, et Tumbler Ridge, en Colombie Britannique.

Bien que Scott n’ait pas été retenue pour la suite, le village est déjà assuré de recevoir 50 000 $ pour son projet d'aménagement de sa patinoire extérieure.

Le maire a tenu à remercier tous les citoyens, les entreprises et partenaires, ainsi que les membres du comité loisirs et culture, qui ont participé à la candidature de la municipalité, tant sur les réseaux sociaux, dans les médias, que dans leurs communautés.

«Même si l’aventure se termine ici, l’élan créé lors de cette mobilisation servira à bâtir le futur de Scott, à renforcer le tissu communautaire et à inspirer de nouvelles initiatives locales et régionales», a conclu le premier magistrat.