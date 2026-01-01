Une nouvelle directrice générale à la MRC Beauce-Centre

La MRC Beauce-Centre compte une nouvelle directrice générale et greffière-trésorière en la personne de Sylvie Côté.

Elle est entrée en poste ce lundi 23 mars.

La dame compte une solide expérience en administration publique, notamment dans le milieu municipal. Elle occupait récemment le poste de conseillère stratégique au ministère de l’Éducation du Québec. Elle a également œuvré plusieurs années pour des organisations municipales dans la région de Bellechasse et des associations de professionnels à l’échelle provinciale.

«Je suis heureuse de me joindre à la MRC Beauce-Centre pour contribuer au développement du territoire, en collaboration avec les élus, les partenaires et l’équipe», a-t-elle déclaré à l’équipe administrative à son arrivée lundi matin.

Pour sa part, le préfet de la MRC Beauce-Centre, Patrice Mathieu, estime que l'arrivée de la nouvelle titulaire « constitue un apport important pour Beauce-Centre. Son expérience sera un atout pour soutenir le travail de la MRC au bénéfice de la population et de nos municipalités. » Il a tenu aussi à souligner le travail soutenu de Marcelle Paradis, directrice générale adjointe, qui a assuré l’intérim de ce poste pendant près d’un an. Elle a repris son ancienne fonction.

Signalons que la MRC Beauce-Centre compte plus d'une vingtaine d'employés pour desservir les 10 municipalités qu'elle regroupe.