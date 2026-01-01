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Lancement de l’appel à projets

Fonds régions et ruralité: une enveloppe de 600 000 $ disponible dans Beauce-Centre

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31 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC Beauce-Centre lance son premier appel à projets, dans le cadre du volet 2 du Fonds régions et ruralité, alors qu'elle dispose d'une enveloppe de 600 000 $ pour soutenir des projets sur son territoire en 2026. 

À partir du 1er avril, l'administration municipale régionale soutiendra des initiatives concrètes qui  contribueront à la vitalité du territoire. Les organisations, entreprises, municipalités et  organismes sont invités à proposer des projets qui répondent aux priorités locales et qui auront des retombées directes dans leur milieu. 

Pour être admissibles, les projets doivent s’inscrire dans l’un des grands domaines ciblés par le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire 2025-2029, adopté le 18 février 2026, soit: 

• le développement économique et l’innovation;
• la culture et la mise en valeur du patrimoine;
• le développement social et l’amélioration des milieux de vie;
• l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques;
• la ruralité, l’habitation et l’aménagement du territoire. 

«Ce fonds représente une occasion pour les acteurs du milieu de concrétiser des projets  structurants et de donner un nouvel élan à la vitalité et à l’attractivité de Beauce-Centre»,  a souligné le préfet,  Patrice Mathieu.

Pour sa part, la présidente de Beauce-Centre Économique, Dominic Paré, dont l’organisation a participé à l’élaboration de l’appel, estime que «l’objectif est clair: soutenir des initiatives qui auront un impact direct sur l’économie locale

Les détails et le formulaire de dépôt sont disponibles sur le site web de la MRC Beauce-Centre. Pour plus de renseignements, les promoteurs peuvent communiquer avec Pascale Dallaire, coordonnatrice en développement territorial.

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