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Année 2025

Sainte-Marie dégage un excédent de fonctionnement de plus de 5 M$

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14 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Sainte-Marie a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 5 034 061 $.

C'est ce qui ressort du sommaire des résultats, qui a été présenté cette semaine par le conseil municipal.

Les revenus totaux encaissés ont été plus hauts que ceux anticipés, pour atteindre 35,7 M$ (+ 3,2 M$). À ce chapitre, ce sont les services rendus (+ 917 524 $) et les impositions de droits (+ 997 448 $) qui ont enregistré les plus importantes hausses.

Au chapitre des dépenses, elles ont été très légèrement au dessus des prévisions, de seulement 487 464 $, sur le bilan réel de 38 330 775 $. D'ailleurs, plusieurs services ont exigé moins de frais cette année.

Cependant, l'année 2025 est marquante pour l'administration mariveraine, puisque la valeur comptable nette des immobilisations est de 167 890 027 $ comparativement à 150 248 437 $ en 2024, soit une augmentation de 17 641 590 $. Cette majoration est reliée principalement aux nouveaux projets réalisés: construction d'une nouvelle caserne incendie, prolongement des services municipaux - 1re et 2 e rue du Parc-Industriel, construction d'un nouveau complexe municipal, développement à l'est de l'autoroute (prolongement des services municipaux, nouveau réservoir et bassin de rétention), et réfection des services municipaux de l'avenue Voyer.

Enfin, l'endettement total net à long terme est de 40 333 808 $ comparativement à 35 504 495 $ en 2024, soit une augmentation de 4 829 313 $. Cette majoration s'explique principalement par la réalisation des nouveaux projets mentionnés ci-dessus, ainsi que par l'augmentation de la quote-part de la MRC de La Nouvdelle-Beauce.

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