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Pour les situations d'urgences

Frampton équipe ses pompiers de masques pour sauver les animaux

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13 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Municipalité de Frampton a annoncé, ce lundi 22 mai, l’acquisition de masques à oxygène destinés au sauvetage des animaux domestiques lors d’interventions du service incendie.

Cette décision vise à améliorer la prise en charge des chiens et des chats en situation d’urgence.

Ces équipements spécialisés permettront aux pompiers d’intervenir plus efficacement auprès des animaux victimes d’inhalation de fumée lors d’incendies résidentiels.

La municipalité précise qu’un donateur a permis l’achat des masques, sans toutefois identifier publiquement la personne ou l’organisation impliquée. « À Frampton, nous avons à cœur le bien-être de toute notre communauté. Cette nouvelle acquisition démontre une fois de plus l’importance de la solidarité et de l’engagement citoyen », a indiqué la municipalité dans son communiqué.

L’ajout de ces équipements s’inscrit dans une volonté d’améliorer les outils à la disposition du Service de sécurité incendie de Frampton. Les masques sont conçus spécifiquement pour les animaux domestiques, dont la morphologie diffère de celle des humains, afin d’optimiser l’administration d’oxygène après un incendie.

La municipalité affirme poursuivre ses démarches afin de bonifier les équipements et les pratiques de son service incendie dans le but d’assurer une meilleure protection de la population.

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