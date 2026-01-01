Décès de l'ancien maire André Gagnon

La localité de Saint-Bernard vient de perdre un autre ancien maire, André Gagnon, qui a occupé la fonction de 2013 à 2021.

C'est la Municipalité qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse:

Pendant 14 années à titre de conseiller municipal, puis durant huit années comme maire, M. Gagnon a contribué au développement et à la vitalité de notre municipalité. Son parcours témoigne d’un profond attachement à son milieu et d’un réel désir de faire une différence.

Agriculteur de métier, travailleur acharné, il n’a jamais reculé devant les défis. Reconnu pour sa personnalité chaleureuse, son sens de l’humour et sa joie de vivre, il laisse le souvenir d’un homme accessible et travaillant.

Au nom du conseil municipal, de l’administration et de l’ensemble des citoyens, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à son épouse Mme Angèle Labrecque, leurs quatre filles ainsi que toute la famille. Nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles.

Merci, Monsieur Gagnon, pour toutes ces années de service.

Les drapeaux de la municipalité seront également mis en berne en sa mémoire, le jour de ses funérailles.

Il s’agit d’un deuxième décès marquant pour la Municipalité de Saint-Bernard, alors que le 17 mars s’est éteint Liboire Lefebvre, qui a occupé les fonctions de maire pendant 20 ans., tout juste avant M. Gagnon.