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Acquisition du salon funéraire Nouvelle Vie

Frampton se dote d’un nouvel espace multifonctionnel

durée 09h00
2 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Municipalité de Frampton vient de faire l’acquisition du salon funéraire Nouvelle Vie, pour en faire une infrastructure communautaire.

Avec cette démarche, la municipalité souhaite transformer ce bâtiment en une salle multifonctionnelle moderne et accessible, pensée pour accueillir une variété d’activités destinées à l’ensemble de la population.

Cet espace offrira un milieu flexible, fonctionnel et polyvalent, permettant la tenue de réunions citoyennes et municipales, d’activités communautaires et sociales, d’événements culturels, et d’activités de loisirs pour tous les âges .

Jusqu’à présent, Frampton ne disposait plus d’un lieu adéquat pour rassembler les citoyens et organiser ses différentes activités. Ce projet vient donc combler un besoin important en offrant un espace central et rassembleur.

Cette nouvelle salle s’inscrit dans la volonté de la localité de demeurer une municipalité accueillante, vivante et innovante, en mettant à la disposition de ses citoyens des infrastructures adaptées à un milieu de vie dynamique.

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