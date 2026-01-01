Plus de 176 000 $ pour soutenir 13 projets dans Les Etchemins

Cette semaine, la MRC des Etchemins a annoncé des subventions totales de 176 050 $, pour soutenir 13 projets dans divers secteurs d'activités.

Le premier volet d'appui en développement territorial provient du programme Fonds régions et ruralité, du gouvernement du Québec, qui aide à la croissance des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL).

Voici la répartition des subventions allouées:

Summum Gym — 25 000 $

Réfection du bâtiment et amélioration des équipements.

Sentiers du Mont-Orignal — 25 000 $

Ajout d’un sentier connecteur et achat de coussin d'atterrissage.

La Découpe — 25 000 $

Modernisation des équipements de production et de transformation numérique.

Club de Golf coopératif de Lac-Etchemin — 25 000 $

Agrandissement de la salle principale.

Auberge des Etchemins — 25 000 $

Achat de l'Auberge des Etchemins.

Municipalité de Saint-Cyprien — 250 445 $

Étude sur les possibilités de transformation de l’église.

Chenil Akikta — 18 605 $

Nouveau projet de randonnées de chiens de traîneaux.

Le second volet de subventions provient du Programme de soutien aux initiatives culturelles (Fonds culturel), en vertu de l'Entente de développement culturel conclue entre la MRC

des Etchemins et le gouvernement du Québec.

• Municipalité de Sainte-Sabine, projet «Éveil musical pour le camp de jour unifié»: 2000$

• Municipalité de Saint-Prosper, pour le projet « Chanteurs masqués Saint-Valentin »: 2 100 $

• Etchemins Télé, pour des capsules culturelles de « Etchemins Télé »: 1200 $ :

• Francis Tanguay, pour le projet « Masques » afin de rendre accessible des œuvres d’art dans les Sentiers des Etchemins: 2 500 $

• Moulin La Lorraine, pour le projet « Le moulin et ses mémoires »: 1 700 $

• Parentaime Maison de la famille des Etchemins, pour le projet « Une forêt de talent »: 2 500 $