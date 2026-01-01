Une consultation publique sur l'avenir de l'église de Saint-Benjamin

La Municipalité de Saint-Benjamin tiendra une importante consultation publique, le 21 avril, qui orientera les décisions que prendront les élus locaux quant à l’avenir de l’église de l'endroit.

Élu en novembre dernier, le nouveau maire, Alain Veilleux, sent le besoin, avec ses collègues, de présenter un portrait à jour de la situation du bâtiment, qui a été acheté par la municipalité en 2023, soit l'année après que son utilisation religieuse ait cessé.

Au moment de l'acquisition, le conseil avait mis un frein au projet de transformation de l'édifice, entrepris à compter de 2010, qui comprenait une campagne de financement.

En 2024, tous les dons amassés durant cette collecte (+/-100 000$) ont servi à mettre aux normes les égouts de l’église, à installer un paratonnerre et à améliorer la sacristie. Des aides financières ont également contribué à la réalisation de ces travaux. La même année, les élus ont adopté une résolution pour affecter un montant de 256 603 $ au surplus accumulé, pour payer les dépenses liées au projet du passé et faire l’annulation du règlement d’emprunt de l’église.

L'an dernier, l'ancienne sacristie a été aménagée pour en faire un salle communautaire, nommée en l'honneur de l'un de ses plus illustres citoyens, Daniel Lessard, qui a assisté en personne à l'inauguration officielle de l'espace. Cet endroit a été utilisé une centaine de fois en 2025 pour diverses activités (conseil municipal, tenue de messe, location pour funérailles ou fêts, etc.).

Le document, qui sera présenté lors de la consultation, fait état des coûts actuels de maintien des installations sur une base annuelle.

Ainsi, l'entretien et les réparations atteignent 10 000 $; le chauffage, 18 000 $ (Note: actuellement, le chauffage est seulement à 13 degrés dans la grande partie); l'électricité, 5 000 $; les assurances 18 000 $ (Note: l'assureur indique que si la grande partie de l'église en vient à être utilisée, certains travaux de mise à niveau devront être effectués); le déneigement du stationnement, 1 000 $; même montant pour la tonte de pelouse; et les service d'Internet, 880 $. L'an dernier, les revenus de location ont été de seulement 500 $. Si bien que l'église a généré des dépenses de 53 380 $.

Trois scénarios seront présentés à la communauté quant à l'avenir de l'immeuble: une vente au privé ou à un organisme, une conservation et une réhabilitation de l'édifice ou, une démolition pure et simple.

Dans le premier cas, la municipalité n'aurait plus à débourser les coûts d'entretien. Pour la 2e option, on estime que la conservation demanderait des déboursés d'environ 600 000 $. Quant à la démolition, elle ne serait pas gratuite: au moins 300 000 $.

Lors de la rencontre de consultation, qui débutera à compter de 18 h 30 dans la salle Daniel Lessard, les personnes présentes pourront exprimer leurs points de vue, suite à la présentation faite par le conseil municipal. Pour les autres résidents, ils pourront s'exprimer en communiquant avec la Municipalité par courriel, téléphone, Messenger et aussi par un lien en code QR.

Lorsque la collecte des commentaires sera terminée, le conseil municipal prendra une décision sur le scénario retenu et établira un plan d'action pour la suite à donner.