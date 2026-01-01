Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Du 29 au 31 mai

Retour de la grande fin de semaine de ventes de garage à Saint-Georges

durée 09h00
22 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La grande fin de semaine de ventes de garage sera de retour les 29, 30 et 31 mai prochains à Saint-Georges.

Rappelons que la réglementation de Ville de Saint-Georges permet de tenir deux ventes de garage par année, soit l’une lors de la grande fin de semaine de ventes de garage ainsi qu’une seconde au moment choisi par le citoyen.

Il n’est plus nécessaire de détenir un permis pour tenir une vente de garage sur le territoire
de Saint-Georges. Toutefois, les citoyens doivent respecter certaines règles :
-  durée maximale de trois jours consécutifs;
-  seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être vendus. Aucune
marchandise acquise dans le but d’en faire le commerce n’est autorisée;
- deux enseignes n’excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées sur les lieux de la vente;
-  une seule autre enseigne, n’excédant pas 0,3 m2, est permise à l’extérieur du site
pendant les jours de la vente. Celle-ci doit être enlevée le jour où se termine la vente;
- pour les propriétés situées à une intersection, aucun objet ne doit nuire à la visibilité des automobilistes.

Les personnes qui désirent obtenir davantage d’informations peuvent contacter le Service de
l’urbanisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 176 000 $ pour soutenir 13 projets dans Les Etchemins

Publié le 16 mai 2026

Plus de 176 000 $ pour soutenir 13 projets dans Les Etchemins

Cette semaine, la MRC des Etchemins a annoncé des subventions totales de 176 050 $, pour soutenir 13 projets dans divers secteurs d'activités. Le premier volet d'appui en développement territorial provient du programme Fonds régions et ruralité, du gouvernement du Québec, qui aide à la croissance des entreprises et des organismes à but non ...

LIRE LA SUITE
Sainte-Marie dégage un excédent de fonctionnement de plus de 5 M$

Publié le 14 mai 2026

Sainte-Marie dégage un excédent de fonctionnement de plus de 5 M$

La Ville de Sainte-Marie a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 5 034 061 $. C'est ce qui ressort du sommaire des résultats, qui a été présenté cette semaine par le conseil municipal. Les revenus totaux encaissés ont été plus hauts que ceux anticipés, pour atteindre 35,7 M$ (+ 3,2 M$). À ...

LIRE LA SUITE
Terrain de tennis et pickleball: Saint-Martin annule son règlement d'emprunt

Publié le 13 mai 2026

Terrain de tennis et pickleball: Saint-Martin annule son règlement d'emprunt

Le conseil municipal de Saint-Martin a officiellement annulé, lors du conseil de ville de ce lundi 11 mai, le règlement d’emprunt de 425 000 $ lié au projet de terrain de tennis et de pickleball. Cette décision met fin au processus référendaire qui aurait pu être déclenché après la mobilisation citoyenne de janvier dernier, mais ne ferme pas ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge