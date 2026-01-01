Retour de la grande fin de semaine de ventes de garage à Saint-Georges

La grande fin de semaine de ventes de garage sera de retour les 29, 30 et 31 mai prochains à Saint-Georges.

Rappelons que la réglementation de Ville de Saint-Georges permet de tenir deux ventes de garage par année, soit l’une lors de la grande fin de semaine de ventes de garage ainsi qu’une seconde au moment choisi par le citoyen.

Il n’est plus nécessaire de détenir un permis pour tenir une vente de garage sur le territoire

de Saint-Georges. Toutefois, les citoyens doivent respecter certaines règles :

- durée maximale de trois jours consécutifs;

- seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être vendus. Aucune

marchandise acquise dans le but d’en faire le commerce n’est autorisée;

- deux enseignes n’excédant pas 0,6 m2 chacune peuvent être installées sur les lieux de la vente;

- une seule autre enseigne, n’excédant pas 0,3 m2, est permise à l’extérieur du site

pendant les jours de la vente. Celle-ci doit être enlevée le jour où se termine la vente;

- pour les propriétés situées à une intersection, aucun objet ne doit nuire à la visibilité des automobilistes.

Les personnes qui désirent obtenir davantage d’informations peuvent contacter le Service de

l’urbanisme.